Умер легендарный футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон

В шведском Сунне на 77-м году жизни скончался легендарный футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон. Весной он объявил о том, что у него диагностировали неизлечимую стадию рака поджелудочной железы и ему осталось прожить максимум год.

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Об этом информирует издание Aftonbladet. Представители семьи Эрикссона выпустили пресс-релиз, в котором рассказали, что тренер умер в кругу своих близких. "Семья просит уважать ее право скорбеть приватно и просит не связываться с ним", – подчеркивается в документе.

Эрикссон провел карьеру игрока в низших лигах чемпионата Швеции, однако стал знаменитым тренером. Его первым грандиозным успехом стала победа с "Гетеборгом" в Кубке УЕФА 1981/82, когда в финале команда обыграла "Гамбург".

После этого он поработал с лиссабонской "Бенфикой", "Ромой" и "Сампдорией", а затем возглавил римский "Лацио". Швед превратил "орлов" в одну из сильнейших команд страны и в 2000 году привел ее к чемпионству. Также под руководством Эрикссона итальянцы выиграли Кубок кубков и Суперкубок Европы.

Это принесло шведскому специалисту мировую известность и он стал первым в истории иностранным наставником сборной Англии. Однако добиться с ней больших успехов не сумел.

Свою тренерскую карьеру Эрикссон завершил в 2019 году, когда ушел из сборной Филиппин. Совсем недавно он написал прощальное письмо, в котором призвал мир не скорбеть из-за его смерти.

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