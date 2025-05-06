Умер легендарный чемпион мира по футболу

Луис Адольфо Гальван скончался в возрасте 77 лет. Он являлся одним из ключевых игроков сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира 1978 года. Причиной смерти бывшего футболиста стали двусторонняя пневмония и почечная недостаточность, пишет Mercopress.com. Прощание с ним прошло спустя год после смерти главного тренера той команды Сесара Луиса Менотти.

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Гальван был игроком стартового состава сборной на всех семи матчах домашнего мундиаля и ни разу не был заменён – этого добились только пятеро в той команде: помимо него, это вратарь Убальдо Фильоль, капитан Даниэль Пассарелла, защитник Альберто Тарантини и лучший бомбардир турнира Марио Кемпес. Луис играл под седьмым номером – Менотти распределил футболистов по алфавиту, а не по позициям.

Клубной легендой Гальван стал в "Тальересе" из Кордовы, где провёл 503 официальных матча – больше, чем кто-либо в истории клуба. С командой он добился серебра чемпионата Аргентины в 1977 году и завоевал множество титулов в региональной лиге. После завершения карьеры Луис больше 20 лет работал в клубной академии, занимаясь с молодёжью и женской командой.

"Прощай, Луис. Мы с болью сообщаем о смерти Луиса Адольфо Гальвана – символа клуба и чемпиона мира. Его вклад в наш клуб и в аргентинский футбол невозможно переоценить", – говорится в заявлении "Тальереса".

Гальван родился 24 февраля 1948 года в городе Фернандес (провинция Сантьяго-дель-Эстеро). Помимо "Тальереса", он выступал за "Бельграно", "Лома Негру", "Сентраль Норте" и боливийский клуб "Боливар".

Его смерть пополнила список ушедших чемпионов мира, среди которых Рене Хауссман, Леопольдо Лукке, Рубен Гальван (1978), а также Диего Марадона, Хосе Куссиуффо и Хосе Луис Браун (1986).

Игра Гальвана в финале ЧМ-1978 против Нидерландов

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