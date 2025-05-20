Умер легендарный боксер, трижды становившийся чемпионом мира и выигрывавший Олимпийские игры

Нино Бенвенути, легенда итальянского спорта, чемпион мира в среднем весе по боксу и олимпийский чемпион Рима-1960, умер в возрасте 87 лет. Точная информация о причине трагедии не сообщается.

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Издание tag24.it уточняет, что Бенвенути мирно скончался после долгой жизни, посвященной спорту и семье. Некоторые СМИ сообщили, что он страдал от болезни, не уточняя, какой именно. В последние годы знаменитый боксер постепенно дистанцировался от публичной жизни. Его смерть знаменует собой конец эпохи для итальянского и мирового бокса.

Родившийся 26 апреля 1938 года в Изоле в Истрии, Бенвенути завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1960 года, был чемпионом мира в первом среднем весе (1965-1966), чемпионом Европы в среднем весе (1965-1967) и чемпионом мира в среднем весе (1967-1970). В 1968 году он получил престижную награду "Борец года", а в 1992 году стал первым итальянцем, который вошел в Международный зал боксерской славы.

За свою карьеру знаменитый итальянец провел 90 боев: 82 выиграл (35 - нокаутом), 7 проиграл (2 - нокаутом), один завершил вничью. Его первый поединок в трилогии с Эмилем Гриффитом в 1967 году был признан боем года. Нино остался единственным итальянским боксером, который одновременно владел мировыми титулами в двух весовых категориях.

Вне ринга он занимался актерской карьерой, сыграв в нескольких итальянских фильмах 1960-70-х годов, а с 1979 года был официально зарегистрированным журналистом.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в соцсетях назвала Бенвенути символом гордой и мужественной Италии, умеющей подниматься после поражений. Она также отметила его роль свидетеля трагедии фойб [термин, который в итальянском, хорватском и словенском языках означает места массовых захоронений жертв этнических чисток - ред.] и выразила соболезнования семье и близким.

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