Умер известный украинский футболист и тренер, ставший легендой в 'Карпатах'

На 72-м году жизни скончался Юрий Дубровный — бывший полузащитник львовских "Карпат", тренер и человек, посвятивший жизнь украинскому футболу, сообщает в соцсетях отделение НОК Украины во Львовской области. Причины смерти не называются.

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Юрий Михайлович родился 15 апреля 1954 года в городе Стрый. Свою футбольную карьеру он начал в местной команде "Авангард", а на высшем уровне заявил о себе в составе "Карпат", где с 1975 по 1981 год провел 246 матчей и забил 29 голов. За свою игру в центре поля он был известен как мастер стандартов, обладал сильным ударом с обеих ног и умел тонко чувствовать ход матча. В 1979 году вместе с командой дошёл до полуфинала Кубка СССР.

После объединения "Карпат" и СКА Дубровный играл за "Нистру" из Кишинева, с которой пробился в высшую лигу. Позже выступал за СКА "Карпаты", а в конце 1980-х провёл несколько сезонов в низших лигах ГДР и Германии.

Вернувшись в Украину, Дубровный стал играющим тренером в "Галичине" (Дрогобыч), затем работал в "Газовике", "Львове", "Ниве" (Тернополь), польском "Спартакусе" и других клубах. В 2012 году привел "Карпаты" из Коломыи к победе в любительском чемпионате Украины.

"Юрий Дубровный оставил большой след не только как игрок, но и как тренер и наставник. Его жизнь – это пример служения игре, команде и людям", – говорится в некрологе.

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