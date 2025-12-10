Умер известный тренер сборных Украины по футболу

Скончался известный украинский футбольный тренер Валентин Луценко, который с 1994 по 2004 год работал с юношескими сборными Украины разных возрастных категорий. Валентину Трофимовичу было 75 лет.

Под руководством Луценко формировались многие будущие звезды украинского футбола, среди которых Андрий Воронін, Максим Калиниченко, Дмитро Чигринский и Виталий Лисицький. Церемония прощания с наставником прошла на Байковом кладбище во вторник, 9 декабря, пишет УАФ.

Валентин Луценко родился 28 ноября 1950 года. Будучи защитником, он выступал за ряд украинских клубов второй лиги, включая дубль киевского "Динамо", СКА Львов, СК "Луцк", "Шахтёр" Кадиевка, "Локомотив" Винница и "Авангард" Ривне.

Завершив игровую карьеру, Луценко посвятил себя тренерской работе, возглавляя юношеские сборные Украины до 16 и до 18 лет. Под его руководством команда до 16 лет дошла до финала чемпионата Европы 1996 года, а также он открыл таланты таких игроков, как Дарийо Срна и Дмитро Чигринский.

В личной жизни Луценко был женат, его сын Евген также стал профессиональным футболистом и выступал за украинские и зарубежные клубы, а также за сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 декабря в Киеве на 80-м году жизни скончался легендарный футболист "Динамо" Владимир Мунтян. Семикратный чемпион СССР умер после продолжительной болезни.

