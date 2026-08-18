Умер экс-тренер сборной Японии по футболу, который пережил ядерний удар по Хиросиме, находясь в километре от эпицентра

Бывший главный тренер сборной Японии по футболу Сатио Симомура умер в возрасте 94 лет. Знаменитый специалист пережил атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году, находясь примерно в километре от эпицентра взрыва.

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Симомура родился в Хиросиме 25 января 1932 года. 6 августа 1945 года 13-летний Симомура был мобилизован на работы по сносу зданий и находился в районе Закобачо примерно в одном километре от эпицентра взрыва. Он выжил, однако при бомбардировке погибли его мать, старший брат и бабушка.

После войны Симомура начал заниматься футболом в школе Сюдо. Он выступал на позиции вратаря, а в 1954 году был вызван в сборную Японии на отборочные матчи чемпионата мира. Также он входил в состав национальной команды на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне и Азиатских играх 1958 года в Токио.

В 1965 году Симомура возглавил "Тойо Когё", предшественник нынешнего "Санфречче Хиросима". Под его руководством клуб пять раз выиграл чемпионат Японии, в том числе четыре раза подряд с 1965 по 1968 год, а также трижды завоевал Кубок Императора.

В 1979 году Симомура стал главным тренером сборной Японии. Он руководил национальной командой до 1980 года и добился победы над Южной Кореей в регулярном матче сборных.

Симомура также много лет рассказывал школьникам о своем опыте пережившего атомную бомбардировку. В 2025 году он вспоминал, что большинство его одноклассников погибли 6 августа 1945 года.

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