Украинцы за границей: Пустовой сыграл против 'Реала', Скапинцев набрал 4 очка в G-лиге

Капитан мужской сборной Украины Артем Пустовой сыграл за "Ховентуд" против "Реала", которому его команда проиграла 73:86. Пустовой отыграл 20 минут, но за это время набрал только 4 очка (2/6 двухочковых), собрал 3 подбора и поставил 3 блока, сделал 1 перехват при 1 фоле.

Видео дня

В G-Лиге Дмитрий Скапинцев помог "Рип Сити Ремикс" обыграть "Винди Сити Буллз" 127:125. Украинский центровой отыграл 18 минут, набрал 4 очка (2/4 двухочковых, 0/1 трехочковых, 0/2 штрафных), сделал 7 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот при 1 фоле и 1 потере.

В Литве "Йонава" уступила дома "Невежису" 87:110. Богдан Близнюк сыграл 27 минут, набрал 13 очков (3/10 двухочковых, 2/4 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 6 подборов, 3 передачи при 4 фолах и 4 потерях. У Виталия Зотова за 19 минут 4 очка (0/1 двухочковые, 1/3 трехочковые, 1/2 штрафные), 2 передачи при 3 фолах и 1 потере.

В Латвийско-эстонской лиге "Кейла Кулбет" уступила "Калеву" 60:111. В составе Кейлы Артем Ковалев оформил дабл-дабл за 23 минуты, набрав 14 очков (4/11 двухочковых, 0/1 трехочковых, 6/9 штрафных), собрав 11 подборов, а также сделал 1 передачу, 1 перехват, 1 блок-шот при 3 фолах. Игорь Сергеев провел на площадке 25 минут, набрал 6 очков (1/1 двухочковых, 1/4 трехочковых, 1/1 штрафных), сделал 1 передачу, 1 подбор при 1 фоле и 2 потерях. У Андрея Мироненко за 15 минут 5 очков (1/1 двухочковые, 1/4 трехочковые), 3 подбора, 1 перехват при 3 потерях.

"Осака" в Японии уступила "НеоФениксу" 70:99. Владимир Герун за 28 минут набрал 10 очков (5/10 двухочковых), сделал 5 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот при 2 фолах и 1 потере.

В чемпионате Болгарии "Миньор" проиграл "Балкану" 69:87. Богдан Бринюк отыграл 20 минут, набрал 4 очка (2/3 двухочковых), собрал 4 подбора при 2 потерях и 4 фолах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!