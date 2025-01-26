Украинцы за границей: Михайлюк набрал 16 очков против 'Мемфиса', у Пустового лучший матч сезона

Украинские представители в НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь получили игровое время в матчах своих команд в регулярном чемпионате.

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Святослав Михайлюк вышел в старте Юты против Мемфиса, в котором его команда проиграла 103:125. Украинец отыграл 25 минут, набрал 16 очков (2/3 двухочковых, 4/8 трехочковых), собрал 3 подбора, отдал 1 передачу при 2 потерях и 1 фоле.

Сакраменто проиграл Нью-Йорк Никс 120:143. Алексей Лэнь провел на площадке 3 минуты, очков не набрал (0/1 двухочковую), собрал 1 подбор при 1 фоле.

В NCAA этой ночью сыграли три украинца. Нотр-Дам обыграл Виргинию 74:59. Никита Константиновский набрал 4 очка (2/2 двухочковых), собрал 7 подборов, отдал 1 передачу при 1 потере и 2 фолах. Лафаетт проиграл Лихаю 47:86. Центровый Михаил Бедностин за 14 минут набрал 4 очка (2/4 двухочковых, 0/1 трехочковых, 0/2 штрафных), сделал 2 подбора при 1 фоле и 1 потере. Истерн Вашингтон проиграл Нортерну Колорадо 62:67. У Павла Дзюбы 2 минуты игрового времени, за которые он совершил 1 потерю и 1 фол.

В Японии Осака одержала победу в овертайме над Нагоей Долфинс 111:109. Владимир Герун отыграл 31 минуту, набрал 9 очков (3/5 двухочковых, 3/6 штрафных), собрал 8 подборов, сделал 4 передачи, 1 перехват при 2 фолах и 1 потере.

Артем Пустовой провел свой лучший матч в чемпионате Испании в этом сезоне. За 20 минут против Гранады центровой Ховентуда набрал 19 очков (5/7 двухочковых, 9/10 штрафных), собрал 6 подборов, отдал 2 передачи, поставил 3 блок-шота при 4 фолах. РЭ+30. Ховентуд выиграл 96:82.

Александр Ковляр стал самым результативным игроком матча чемпионата Литвы между Литкабелисом и БК Вулвз, его команда выиграла 97:82. Украинский защитник провел на площадке 34 минуты, набрал 28 очков (4/7 двухочковых, 6/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора, 6 передач, 2 перехвата при 4 потерях и 4 фолах.

В другом матче первенства Литвы Йонава проиграла Ритусу 80:84. Богдан Близнюк сыграл 30 минут, набрал 15 очков (6/13 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 6 подборов, 3 передачи, 3 перехвата при 1 фоле. У Виталия Зотова за 13 минут ни одного очка (0/2 двухочковых, 0/1 трехочковых), 1 подбор, 1 передача, 1 перехват при 1 фоле.

В Германии Миттельдойчер обыграл Геттинген 94:80. Иван Ткаченко сыграл 20 минут, очков не набрал (0/1 двухочковые, 0/1 трехочковые), сделал 4 подбора, 2 передачи при 1 фоле.

В Латвийско-эстонской лиге ВЕФ Рига обыграл Тарту 93:67. Иссуф Санон сыграл 25 минут, набрал 18 очков (4/8 двухочковых, 2/3 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 2 подбора, 5 передач, 3 перехвата при 3 фолах и 1 потере. Илья Сидоров за 22 минуты набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/7 трехочковых), сделал 2 подбора, 5 передач при 1 фоле. У Вячеслава Боброва за 26 минут 9 очков (2/4 двухочковых, 1/4 трехочковых, 2/6 штрафных), 7 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот при 1 фоле.

В другом матче Пярну обыграл Кейлу КК 91:82. В Пярну Владимир Шевченко провел мощный матч, за 39 минут набрав 19 очков (8/16 двухочковых, 1/2 трехочковых), собрал 16 подборов, отдал 6 передач, сделал 1 перехват при 5 потерях и 1 фоле. У Игоря Чумакова за 6 минут ни одного очка (0/1 трехочковые), 3 подбора, 2 блок-шота при 2 фолах и 1 потере. В составе Кейлы 22 минуты сыграл Виталий Шиманский, набравший 16 очков (5/12 двухочковых, 2/5 трехочковых), собрал 9 подборов, сделал 2 перехвата, 2 блок-шота при 3 фолах.

В Болгарии Минер проиграл Черно Море 82:107. Богдан Бринюк сыграл 22 минуты, набрал 8 очков (1/5 двухочковых, 1/2 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 3 подбора при 2 потерях и 5 фолах.

В молодежном чемпионате Франции Монако U-21 в овертайме обыграло Ле-Ман 97:95. Максим Кличко отыграл 11 минут, набрал 4 очка (1/2 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 1 подбор, поставил 1 блок при 2 фолах.

В третьем дивизионе чемпионата Германии Бавария-2 проиграла Агорн Кэмп Бескетсу 71:76. Десмонд Йяму сыграл 18 минут, набрал 8 очков (4/6 двухочковых), сделал 5 подборов, 1 передачу, 2 перехвата при 2 потерях и 4 фолах.