'Украинцы надоели': чемпионка ОИ из РФ цинично пожаловалась МОК на нашу страну

Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась требованием Украины к Международной федерации гимнастики (FIG) лишить победительницу ОИ из РФ Ангелину Мельникову "нейтрального статуса". Наша страна отметила, что 24-летняя спортсменка поддерживает войну, а также публично заявила о намерении стать депутаткой путинской партии "Единая России".

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В комментарии порталу "ВсеПроСпорт" Журова обвинила наша страну в провокации. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила нелепое мнение о том, что Международному олимпийскому комитету (МОК) "украинцы надоели", а также мешают "развивать мировой спорт".

"Они, конечно, будут стараться и дальше устраивать провокации. Украинцы надоели МОК с этими провокациями. Им проще, чтобы это все не выливалось в публичную форму. МОК тоже уже надоело отвечать на письма бесконечные украинской стороны с призывами осудить Россию. В МОК уже говорят, что не хотят выражать позицию, просто просят отстать от них и дать возможность развивать мировой спорт. Поверьте, в МОК не хотят этих писем от Украины. В теории МОК может вообще проигнорировать требования украинцев. Либо сказать, что будут разбираться и потом замнут тему", – сказала Журова.

Отметим, что ранее сборная России по гимнастике приняла решение бойкотировать международные соревнования под эгидой FIG.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпйиский чемпион Александр Тихонов потребовал "разбомбить Киев" после недопуска к соревнованиям российской гимнастки Виктории Листуновой.

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