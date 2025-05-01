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"Украинцы надоели": чемпионка ОИ из РФ цинично пожаловалась МОК на нашу страну

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Украинцы надоели': чемпионка ОИ из РФ цинично пожаловалась МОК на нашу страну

Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась требованием Украины к Международной федерации гимнастики (FIG) лишить победительницу ОИ из РФ Ангелину Мельникову "нейтрального статуса". Наша страна отметила, что 24-летняя спортсменка поддерживает войну, а также публично заявила о намерении стать депутаткой путинской партии "Единая России".

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В комментарии порталу "ВсеПроСпорт" Журова обвинила наша страну в провокации. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила нелепое мнение о том, что Международному олимпийскому комитету (МОК) "украинцы надоели", а также мешают "развивать мировой спорт".

"Украинцы надоели": чемпионка ОИ из РФ цинично пожаловалась МОК на нашу страну
"Украинцы надоели": чемпионка ОИ из РФ цинично пожаловалась МОК на нашу страну

"Они, конечно, будут стараться и дальше устраивать провокации. Украинцы надоели МОК с этими провокациями. Им проще, чтобы это все не выливалось в публичную форму. МОК тоже уже надоело отвечать на письма бесконечные украинской стороны с призывами осудить Россию. В МОК уже говорят, что не хотят выражать позицию, просто просят отстать от них и дать возможность развивать мировой спорт. Поверьте, в МОК не хотят этих писем от Украины. В теории МОК может вообще проигнорировать требования украинцев. Либо сказать, что будут разбираться и потом замнут тему", – сказала Журова.

"Украинцы надоели": чемпионка ОИ из РФ цинично пожаловалась МОК на нашу страну
"Украинцы надоели": чемпионка ОИ из РФ цинично пожаловалась МОК на нашу страну

Отметим, что ранее сборная России по гимнастике приняла решение бойкотировать международные соревнования под эгидой FIG. 

Как сообщал OBOZ.UA, олимпйиский чемпион Александр Тихонов потребовал "разбомбить Киев" после недопуска к соревнованиям российской гимнастки Виктории Листуновой.

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