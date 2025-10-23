Украинцам нужна уверенность. Удастся ли получить её во 2-м туре Лиги конференций? Анонс матчей 'Динамо' и 'Шахтёра'

Лига конференций продолжится уже сегодня. Украинские клубы, после невыразительных игр первого тура, имеют шанс синхронно взять такие важные очки. OBOZ.UA рассказывает самое интересное о сегодняшних матчах ЛК и что надо знать польского и турецкого соперника.

"Легия": более легкий шанс на 3 очка

"Легия" блистала на международной арене, выходила в группы ЛЧ и даже сражалась против легендарных "МЮ" и "Барселоны". Сегодня же это постоянный участник отборов. На главные стадии легионеры выходили изредка, чаще еще в прошлом столетии. Но с появлением третьего по силе турнира, им стало проще проявить себя: например, в этом году это уже 3 подряд попытка в основном этапе ЛК, в прошлом году неожиданно удалось дойти до четвертьфинала (уступили будущему победителю "Челси"). Больше побед будущий соперник горняков имеет в Кубке (5 трофеев за последние 10 лет), поэтому сегодня можно и нужно выигрывать.

На старте новой Лиги конференций варшавцы проиграли 1:0, поэтому их сила пока непонятна. В Экстраклясе это тоже крепкий середняк. С другой стороны, "Легия" продемонстрировала очень сильный характер: она преодолела 4 этапа отбора, почти удержавшись в Лиге Европы. Это команда широкого профиля, нет чётких лидеров атаки; 3 гола положил только нападающий Райович, а так с начала сезона отмечались уже 10 футболистов. Недостаточность таких действий признает и тренер Йорданеску:

"Мы создаем много моментов, но не реализуем их, 70% владения мячом не дают хорошего результата. Нужно требовать положительных результатов от владения мячом. Иногда нужно действовать более прямолинейно - контратаки, стандарты, вертикальная игра". - Эдвард Йорденеску, главный тренер "Легии"

"Шахтёр" фаворит. Но не 100%

Предыдущие очные матчи были давно - победа за украинцами, хотя и каждый раз минимальная. По мнению букмекеров, украинцы должны выигрывать номинально домашний матч. Рецепт прост: бить как можно больше, защита у "Легии" плохая. Конопля и Очеретько во время матчей сборной Украины несколько раз приложились по воротам Исландии и Азербайджана, даже если не забивать, то это позволит создать второй темп. Хотя для этого надо приложить усилия, ведь после матча с "Полесьем" Марлон намекал, что реализации не хватило. 17 ударов, 4 в створ - горняки набили на 2 мяча, но не смогли забить ни разу.

С "Антверпеном" Туран признал, что средняя линия имеет решающее значение для построения атак, ведь 2 шотландца закрыли перенасыщенную центральную зону, из-за чего не удавалось качественно продвигаться. Сегодня же защищаться надо от высоких подач, на которые приходят фулбеки, ведь они создают плотность, которая будет нагружать защитников и Ризныка. Атакующим решением должно стать традиционно широкое использование флангов, с бразильцами и высокими латералями. Дальние диагонали на вингеров, с гибкой позицией, плюс переход на зонный контроль позволят нам забрать мяч и выгрызть сверхважные 3 очка.

"Самсунспор": побеждать нельзя проигрывать

Киевскому "Динамо" попался дебютант еврокубков - это самая первая международная кампания для "Самсунспора". Путь в Лигу конференций был на один шаг в ЛЕ, команда уступила "Панатинаикосу" в плей-офф и попала в группу ЛК. Здесь им в начале удалось переиграть вышеупомянутую "Легию" 1:0. Сейчас это 6 команда турецкой Суперлиги с прицелом на медали. Страсти и градуса добавляет выездной статус игры - в Турции всегда принимают с огнем.

Сегодняшний "Самсунспор" - это агрессивный коллектив, строящий игру на скорости. Костяк собран, а среди всех выделяется всегда поднятый защитник Томассон и забивной полузащитник Хольсе (4+1 в Суперлиге). В то же время, результативность минимальна: едва забивают 2 гола средним клубам, а в Европе смогли отличиться только раз из нескольких ударов. Да что сравнивать, если "Динамо" несколько недель назад вообще не удалось наладить атаку. Поэтому возникает вопрос: способны ли сегодняшние бело-синие выиграть такую заряженную команду?

"Динамо" без побед - боль для Украины

Принято говорить, что киевляне - единственный клуб в УПЛ, который до сих пор идет без поражений. Хотя точнее будет сказать - единственный клуб в УПЛ, который не приближается к победам. На последних минутах "Динамо" часто выключается и пускает много голов, приводящих минимум к ничьей. Сегодня средняя линия должна отработать в разы лучше, чем было против "Кристал Пэлас", ведь контратаки турок ставят под угрозу сухие ворота. Ощутимой потерей по крайней мере для раздевалки станет отсутствие Ярмоленко, он простудился. Возможно вернется к Торрес, но Шапаренко, Биловар, Тымчик и Дубинчак все еще в лазарете. Интересно, кого в таком случае Шовковский будет ставить слева, ведь основной и резервный игроки на эту позицию недоступны и придется миксовать.

Для "Динамо" победа над "Самсунспором" обязательна, иначе потеряются важные шансы на продолжение выступлений в Лиге конференций. Надо же хоть как-то прерывать месячную безвыигрышную серию, потому что чемпион Украины не имеет права играть так очень долгое время. Соперник волевой: несмотря на трансферный бан перед прошлым сезоном, турки взяли бронзу, а летом сильно закупились; даже приобрели за 4 млн евро сенегальца Ндиайе (которого не могут выпустить на поле из-за ограничений УЕФА). Для бело-синих важно научиться быстро и адекватно реагировать на кризисные ситуации, со своевременными заменами. Динамовцы потерялись в матчах сборной и иногда даже мешали - поэтому уже в этот вечер мы хотим увидеть, что столичный клуб умеет делать выводы. Забитые голы и хотя бы ничья уже будут хорошим знаком.