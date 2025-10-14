Эффект Малиновского работает: как один игрок помог зарядить всю сборную в матче против Азербайджана. Обзор игры

Вчера Украина провела второй октябрьский матч отбора на Чемпионат мира 2026 и смогла в непростой игре победить Азербайджан 2:1. Нервная и не менее сложная игра, чем с Исландцами, получилась более динамичной и красивой. Но правда ли, что результат этой игры полностью определил один человек - Малиновский? Анализирует OBOZ.UA.

Видео дня

Стартовые составы

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Очеретько, Ярмолюк, Малиновский, Гуцуляк, Довбик, Волошин

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаркулиев, Байрамов, Хайбулаев, Махмудов, Нуриев, Ахундзаде

Первый тайм

С первых минут лидером заиграла Украина. Вот только чтобы активировать такой режим, пришлось едва не пропустить. Центрбеки провалились на ровном месте, Ахундзаде выбежал в свой лучший сольный прорыв - повезло, что Трубин правильно раскрылся и отразил 100% голевой удар. С выходом со старта Ярмолюка, Довбыка, Забарного и, конечно, Малиновского (лучшего игрока предыдущего матча отбора) мы будто заявили о желании биться за вторую строчку в таблице. Желто-синие после 5-й минуты задавали темп, который соперник мог пошатнуть только автобусом. Перед чужими воротами всегда было много наших, но такие опции перекрывались перенасыщением количества защитников. На того же Довбыка бросались несколько футболистов, чтобы остановить форварда любыми методами. Впрочем, плохой подбор Азербайджана позволял нам повторно наращивать усилия.

Украинцы очень хотели забить первыми. Малиновский и Волошин пробивали издали, Довбык едва не запихнул с нескольких метров. Конопля будто хотел извиниться за матч против Исландии и тоже выполнил мощный выстрел метров с 35, но мяч попал в перекладину. За 20 минут мы нанесли аж 7 ударов, это больше, чем за весь первый тайм предыдущей встречи.

Опять активно работал левый фланг. Миколенко, обученный высоким футболом из АПЛ, стал почти вингером с ударными задачами. Именно там произошёл ключевой фол, ускоривший ход событий. Малиновский со штрафного вколотил так вколотил - будто наработанная комбинация с житомирским привкусом. Мяч так сильно врезался в голову Гуцуляка, что тот даже не бежал праздновать - просто поднял руки и улыбался на месте. 0:1.

Милли, как еще называют команду Азербайджана, изредка выбегали вперед и если уж шли в атаку, то наверняка. Прессингом желто-синие некоторое время заставляли их жестоко ошибаться. После забитого гола мы несколько подсели и отошли в центр поля, из-за чего соперник смог на несколько стандартов. Несмотря на первую роль в игре, украинцы дали белым запал опасным фолом Малиновского. Разъяренные, они создали красивую комбинацию и забили нам. 1:1. Это был опасный звоночек, потому что раздевалка гостей каждый раз перерождает их на следующие 45 минут.

Второй тайм

Гол снова пришел из зоны Конопли, поэтому тренерский штаб реагирует быстро, меняя правого защитника по позиции. Вышел Михайличенко - и сразу обострил ситуацию своей желтой карточкой. И без того проблемный фланг обороны стал еще более насыщенным на атаки гостей. Добавило эмоций и почти удаление Малиновского перед перерывом.

Второй тайм мы проводили так же, как и первый - с дальними ударами и попытками зацепиться за случайный рикошет после ударов или прострелов. Начали бить буквально все, привлекали даже Забарного с Матвиенко. Во вчерашней игре ударов из-за пределов штрафной было больше, чем за весь сезон УПЛ. Красиво выглядел Ярмолюк: почти 80 касаний мяча показали, что выбор именно его с первых минут был отличным решением; именно через полузащитника мы проходили опорную зону.

На второй гол мы наработали именно таким случайным рикошетом. Передача с фланга на Гуцуляка, защитник пробежал мимо него, потому что не надеялся, что в падении с такой позы возможно как-то отдать мяч. Но вингер смог и стал обратным рикошетом для Малиновского. Руслан укротил ассист и разобрался с вратарем прямо перед воротами. Десятый гол в карьере. 2:1.

Решением со стороны Милли стал отказ от 5-4-1, с переходом в 5-3-2. Большее присутствие чужих футболистов в центре заставило наших дольше думать над каждым следующим решением и стремительных передач стало меньше. Ребров реагирует изменением опорной зоны на 70 минуте и усилением оборонительных усилий на 83. Откровенно, без Малиновского было плохо и мы чудом удержали счет. В игре очень часто появлялся VAR и четвёртое его решение едва не прибило сборную: отменённый 3 гол в исполнении Волошина и штрафной на последних секундах там, где Руслан как раз не позволил бы фол. Повезло, что точности этому удару не хватило и счет остался неизменным.

Так что же получается - Украина зависима от одного человека? По результатам октябрьских игр больше да, чем нет. Игрок "Дженоа" стал тем спасательным кругом для Реброва и всех украинцев, который показал, что можно бить издалека и мы не вели мяч к точке вплотную, а могли проверить удачу метров с 30. С ним на поле что Исландия, что Азербайджан выглядели разорванными, потому что должны были обороняться еще и в центре, а не только перед воротами.

2:1 - Украина выигрывает второй подряд матч и набирает 7 очков. Борьба за 2 позицию обостряется, потому что дальше в ноябре у нас Франция и Исландия, лобовая игра с викингами будет решать судьбу одной из последних путевок на Мундиаль. Сможет ли тренерский штаб собрать ребус со следующим составом сразу и без вынужденных подмен?