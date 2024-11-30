Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив пятый пенальти подряд. Видео

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук вышел на первое место в Украине по наибольшему беспрерывному количеству отбитых пенальти. 33-летний футболист в матче 15-го тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0) пятый раз подряд спас свою команду от гола.

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Таким образом воспитанник одесского футбола вышел на чистое первое место среди всех украинских вратарей, игравших в Премьер-лиге.

За свою карьеру Алексей провел 223 матча в различных турнирах, пропустив 259 голов и отстояв на ноль в 73 поединках.

Вратари, наибольшее количество раз подряд парировавшие пенальти в чемпионате Украины (1992—2024)

Удари Воротар Клуби (удари) Періоди пенальті 5 Олексій ПАЛАМАРЧУК Інгулець 04.10.2024 — 29.11.2024 4 Віталій ПОСТРАНСЬКИЙ Ворскла 26.10.2002 — 07.11.2004 4 Ігор ШУХОВЦЕВ Зоря 13.08.2011 — 25.09.2011 4 Дмитро РІЗНИК Ворскла 20.08.2021 — 04.12.2021 3 Андрій ГЛУЩЕНКО Металург З 18.05.2002 — 11.06.2002 3 Антон КАНІБОЛОЦЬКИЙ Кривбас (2), Дніпро (1) 24.03.2010 — 08.08.2010 3 Юрій ПАНЬКІВ Металург Д 11.05.2014 — 10.05.2015 3 Денис БОЙКО Дніпро (2), Динамо (1) 25.07.2014 — 07.04.2018 3 Рустам ХУДЖАМОВ Маріуполь 22.10.2017 — 26.08.2018 3 Богдан САРНАВСЬКИЙ Львів 04.03.2020 — 14.03.2020 3 Олександр КЕМКІН Минай (2), Карпати (1) 06.05.2024 — 11.08.2024

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября в матче 11-го тура УПЛ против "Александрии" Паламарчук парировал удар Александра Филиппова, угадав направление мяча. К сожалению это не спасло "Ингулец" от поражения 1:2.

Паламарчук начинал свою карьеру футболиста в ДЮСШ-11 (Одесса), учился в ДЮФК "Спартак" Игоря Беланова (Одесса) и ДЮСШ "Зелёный Гай". Выступал в командах "Реал" (Одесса), "Днестр" (Овидиополь), "Одесса", "Балканы".

В начале 2020 года стал игроком одесского "Черноморца". За неполных три сезона сыграл за одесситов 17 матчей. Дебютную и единственную в то время игру в украинской Премьер-лиге провел 19 сентября 2021 против луганской "Зари" (0:3).

В начале 2022 года подписал контракт с клубом первой лиги "Горняк-Спорт", но так и не сыграл ни одного официального матча из-за полномасштабного нападения России на Украину.

21 июля 2022 года на правах свободного агента перешёл в "Ингулец". С того времени за команду из пгт. Петрово провел 58 поединок, пропустив 52 гола. Еще 23 встречи завершил "всухую".

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