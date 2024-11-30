Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив пятый пенальти подряд. Видео
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук вышел на первое место в Украине по наибольшему беспрерывному количеству отбитых пенальти. 33-летний футболист в матче 15-го тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0) пятый раз подряд спас свою команду от гола.
Таким образом воспитанник одесского футбола вышел на чистое первое место среди всех украинских вратарей, игравших в Премьер-лиге.
За свою карьеру Алексей провел 223 матча в различных турнирах, пропустив 259 голов и отстояв на ноль в 73 поединках.
Вратари, наибольшее количество раз подряд парировавшие пенальти в чемпионате Украины (1992—2024)
Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября в матче 11-го тура УПЛ против "Александрии" Паламарчук парировал удар Александра Филиппова, угадав направление мяча. К сожалению это не спасло "Ингулец" от поражения 1:2.
Паламарчук начинал свою карьеру футболиста в ДЮСШ-11 (Одесса), учился в ДЮФК "Спартак" Игоря Беланова (Одесса) и ДЮСШ "Зелёный Гай". Выступал в командах "Реал" (Одесса), "Днестр" (Овидиополь), "Одесса", "Балканы".
В начале 2020 года стал игроком одесского "Черноморца". За неполных три сезона сыграл за одесситов 17 матчей. Дебютную и единственную в то время игру в украинской Премьер-лиге провел 19 сентября 2021 против луганской "Зари" (0:3).
В начале 2022 года подписал контракт с клубом первой лиги "Горняк-Спорт", но так и не сыграл ни одного официального матча из-за полномасштабного нападения России на Украину.
21 июля 2022 года на правах свободного агента перешёл в "Ингулец". С того времени за команду из пгт. Петрово провел 58 поединок, пропустив 52 гола. Еще 23 встречи завершил "всухую".
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