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Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив пятый пенальти подряд. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,0 т.
Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив пятый пенальти подряд. Видео

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук вышел на первое место в Украине по наибольшему беспрерывному количеству отбитых пенальти. 33-летний футболист в матче 15-го тура УПЛ против "Ворсклы" (3:0) пятый раз подряд спас свою команду от гола.

Видео дня

Таким образом воспитанник одесского футбола вышел на чистое первое место среди всех украинских вратарей, игравших в Премьер-лиге.

Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив пятый пенальти подряд. Видео

За свою карьеру Алексей провел 223 матча в различных турнирах, пропустив 259 голов и отстояв на ноль в 73 поединках.

Вратари, наибольшее количество раз подряд парировавшие пенальти в чемпионате Украины (1992—2024)

Удари

Воротар

Клуби (удари)

Періоди пенальті

5

Олексій ПАЛАМАРЧУК

Інгулець

04.10.2024 — 29.11.2024

4

Віталій ПОСТРАНСЬКИЙ

Ворскла

26.10.2002 — 07.11.2004

4

Ігор ШУХОВЦЕВ

Зоря

13.08.2011 — 25.09.2011

4

Дмитро РІЗНИК

Ворскла

20.08.2021 — 04.12.2021

3

Андрій ГЛУЩЕНКО

Металург З

18.05.2002 — 11.06.2002

3

Антон КАНІБОЛОЦЬКИЙ

Кривбас (2), Дніпро (1)

24.03.2010 — 08.08.2010

3

Юрій ПАНЬКІВ

Металург Д

11.05.2014 — 10.05.2015

3

Денис БОЙКО

Дніпро (2), Динамо (1)

25.07.2014 — 07.04.2018

3

Рустам ХУДЖАМОВ

Маріуполь

22.10.2017 — 26.08.2018

3

Богдан САРНАВСЬКИЙ

Львів

04.03.2020 — 14.03.2020

3

Олександр КЕМКІН

Минай (2), Карпати (1)

06.05.2024 — 11.08.2024

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября в матче 11-го тура УПЛ против "Александрии" Паламарчук парировал удар Александра Филиппова, угадав направление мяча. К сожалению это не спасло "Ингулец" от поражения 1:2.

Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив пятый пенальти подряд. Видео

Паламарчук начинал свою карьеру футболиста в ДЮСШ-11 (Одесса), учился в ДЮФК "Спартак" Игоря Беланова (Одесса) и ДЮСШ "Зелёный Гай". Выступал в командах "Реал" (Одесса), "Днестр" (Овидиополь), "Одесса", "Балканы".

В начале 2020 года стал игроком одесского "Черноморца". За неполных три сезона сыграл за одесситов 17 матчей. Дебютную и единственную в то время игру в украинской Премьер-лиге провел 19 сентября 2021 против луганской "Зари" (0:3).

В начале 2022 года подписал контракт с клубом первой лиги "Горняк-Спорт", но так и не сыграл ни одного официального матча из-за полномасштабного нападения России на Украину.

21 июля 2022 года на правах свободного агента перешёл в "Ингулец". С того времени за команду из пгт. Петрово провел 58 поединок, пропустив 52 гола. Еще 23 встречи завершил "всухую".

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