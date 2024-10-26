Украинский голкипер отбил пенальти в третьем матче подряд. Видео

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук стал настоящим героем команды, отбив пенальти в третьем матче подряд. 33-летний футболист смог спасти свои ворота от 11-метрового удара в третьем подряд туре Премьер-лиги Украины.

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26 октября в матче 11-го тура УПЛ против "Александрии" Паламарчук парировал удар Александра Филиппова, угадав направление мяча. К сожалению это не спасло "Ингулец" от поражения 1:2.

До этого Алексей не оставил шансов Шота Ноникашвили, однако ЛНЗ победил 2:0.

В 9-м туре УПЛ Паламарчук оставил свои ворота в неприкосновенности, а матч с "Карпатами" завершился вничью 0:0.

Паламарчук начинал свою карьеру футболиста в ДЮСШ-11 (Одесса), учился в ДЮФК "Спартак" Игоря Беланова (Одесса) и ДЮСШ "Зелёный Гай". Выступал в командах "Реал" (Одесса), "Днестр" (Овидиополь), "Одесса", "Балканы".

В начале 2020 года стал игроком одесского "Черноморца". За неполных три сезона сыграл за одесситов 17 матчей. Дебютную и единственную в то время игру в украинской Премьер-лиге провел 19 сентября 2021 против луганской "Зари" (0:3).

В начале 2022 года подписал контракт с клубом первой лиги "Горняк-Спорт", но так и не сыграл ни одного официального матча из-за полномасштабного нападения России на Украину.

21 июля 2022 года на правах свободного агента перешёл в "Ингулец". С того времени за команду из пгт. Петрово провел 58 поединок, пропустив 52 гола. Еще 23 встречи завершил "всухую".

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