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Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
1,4 т.
Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Видео

Вратарь петровского "Ингульца" Алексей Паламарчук установил невероятный рекорд украинской Премьер-Лиги. 33-летний футболист отбил шесть подряд пенальти и вошел в историю национального первенства, став первым голкипером, кому покорилось подобное достижение.

Видео дня

Знаковый эпизод произошел уже на 12-й минуте встречи 24-го тура чемпионата, в котором "Ингулец" в Александрии принимал львовские "Карпаты". Сам Паламарчук сбил в своей штрафной площади полузащитника соперников Яна Костенко, который пробросил мяч к лицевой линии.

Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Видео
Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Видео

Выполнять 11-метровый вызвался бразильский легионер "Карпат" Бруниньо. Хавбек "львов" пробил в левый нижний угол, однако Паламарчук из-под штанги перевел мяч на угловой.

Алексей до этого отразил пенальти в играх с теми же "Карпатами", ЛНЗ, "Александрией", "Шахтером" и "Ворсклой". Он обновил свой же рекорд, который установил в ноябре прошлого года. Паламарчук теперь на два отраженных 11-метровых подряд опережает легендарных Виталия Постранского из "Ворсклы" и Игоря Шуховцева из "Зари", а также полтавчанина Дмитрия Ризныка, который сейчас выступает за донецкий "Шахтер".

Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Видео

Вратари, наибольшее количество раз подряд парировавшие пенальти в чемпионате Украины (1992-2025)

Удари

Воротар

Клуби (удари)

Періоди пенальті

6

Олексій ПАЛАМАРЧУК

Інгулець

04.10.2024 – 14.04.2025

4

Віталій ПОСТРАНСЬКИЙ

Ворскла

26.10.2002 – 07.11.2004

4

Ігор ШУХОВЦЕВ

Зоря

13.08.2011 – 25.09.2011

4

Дмитро РІЗНИК

Ворскла

20.08.2021 – 04.12.2021

3

Андрій ГЛУЩЕНКО

Металург З

18.05.2002 – 11.06.2002

3

Антон КАНІБОЛОЦЬКИЙ

Кривбас (2), Дніпро (1)

24.03.2010 – 08.08.2010

3

Юрій ПАНЬКІВ

Металург Д

11.05.2014 — 10.05.2015

3

Денис БОЙКО

Дніпро (2), Динамо (1)

25.07.2014 – 07.04.2018

3

Рустам ХУДЖАМОВ

Маріуполь

22.10.2017 – 26.08.2018

3

Богдан САРНАВСЬКИЙ

Львів

04.03.2020 – 14.03.2020

3

Олександр КЕМКІН

Минай (2), Карпати (1)

06.05.2024 – 11.08.2024

Как сообщал OBOZ.UA, нигерийский голкипер одесского "Черноморца" Кингсли Аниагбосо отметился невероятным автоголом в 24-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

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