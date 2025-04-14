Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Видео
Вратарь петровского "Ингульца" Алексей Паламарчук установил невероятный рекорд украинской Премьер-Лиги. 33-летний футболист отбил шесть подряд пенальти и вошел в историю национального первенства, став первым голкипером, кому покорилось подобное достижение.
Знаковый эпизод произошел уже на 12-й минуте встречи 24-го тура чемпионата, в котором "Ингулец" в Александрии принимал львовские "Карпаты". Сам Паламарчук сбил в своей штрафной площади полузащитника соперников Яна Костенко, который пробросил мяч к лицевой линии.
Выполнять 11-метровый вызвался бразильский легионер "Карпат" Бруниньо. Хавбек "львов" пробил в левый нижний угол, однако Паламарчук из-под штанги перевел мяч на угловой.
Алексей до этого отразил пенальти в играх с теми же "Карпатами", ЛНЗ, "Александрией", "Шахтером" и "Ворсклой". Он обновил свой же рекорд, который установил в ноябре прошлого года. Паламарчук теперь на два отраженных 11-метровых подряд опережает легендарных Виталия Постранского из "Ворсклы" и Игоря Шуховцева из "Зари", а также полтавчанина Дмитрия Ризныка, который сейчас выступает за донецкий "Шахтер".
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