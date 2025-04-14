Украинский вратарь установил исторический рекорд, отбив 6-й пенальти подряд. Видео

Вратарь петровского "Ингульца" Алексей Паламарчук установил невероятный рекорд украинской Премьер-Лиги. 33-летний футболист отбил шесть подряд пенальти и вошел в историю национального первенства, став первым голкипером, кому покорилось подобное достижение.

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Знаковый эпизод произошел уже на 12-й минуте встречи 24-го тура чемпионата, в котором "Ингулец" в Александрии принимал львовские "Карпаты". Сам Паламарчук сбил в своей штрафной площади полузащитника соперников Яна Костенко, который пробросил мяч к лицевой линии.

Выполнять 11-метровый вызвался бразильский легионер "Карпат" Бруниньо. Хавбек "львов" пробил в левый нижний угол, однако Паламарчук из-под штанги перевел мяч на угловой.

Алексей до этого отразил пенальти в играх с теми же "Карпатами", ЛНЗ, "Александрией", "Шахтером" и "Ворсклой". Он обновил свой же рекорд, который установил в ноябре прошлого года. Паламарчук теперь на два отраженных 11-метровых подряд опережает легендарных Виталия Постранского из "Ворсклы" и Игоря Шуховцева из "Зари", а также полтавчанина Дмитрия Ризныка, который сейчас выступает за донецкий "Шахтер".

Вратари, наибольшее количество раз подряд парировавшие пенальти в чемпионате Украины (1992-2025)

Удари Воротар Клуби (удари) Періоди пенальті 6 Олексій ПАЛАМАРЧУК Інгулець 04.10.2024 – 14.04.2025 4 Віталій ПОСТРАНСЬКИЙ Ворскла 26.10.2002 – 07.11.2004 4 Ігор ШУХОВЦЕВ Зоря 13.08.2011 – 25.09.2011 4 Дмитро РІЗНИК Ворскла 20.08.2021 – 04.12.2021 3 Андрій ГЛУЩЕНКО Металург З 18.05.2002 – 11.06.2002 3 Антон КАНІБОЛОЦЬКИЙ Кривбас (2), Дніпро (1) 24.03.2010 – 08.08.2010 3 Юрій ПАНЬКІВ Металург Д 11.05.2014 — 10.05.2015 3 Денис БОЙКО Дніпро (2), Динамо (1) 25.07.2014 – 07.04.2018 3 Рустам ХУДЖАМОВ Маріуполь 22.10.2017 – 26.08.2018 3 Богдан САРНАВСЬКИЙ Львів 04.03.2020 – 14.03.2020 3 Олександр КЕМКІН Минай (2), Карпати (1) 06.05.2024 – 11.08.2024

Как сообщал OBOZ.UA, нигерийский голкипер одесского "Черноморца" Кингсли Аниагбосо отметился невероятным автоголом в 24-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

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