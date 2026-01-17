Первым ударом. Знаменитый украинский супертяж за 13 секунд выиграл чемпионский бой нокаутом. Видео

Украинский супертяжеловес Виктор Faust Выхрист (17-1, 11 КО) оформил одну из самых быстрых побед в своей карьере, нокаутировав соперника в чемпионском поединке уже на первых секундах. Бой за вакантный пояс WBO Inter-Continental прошёл в Германии и завершился почти мгновенно.

Поединок состоялся на арене GP Joule Arena во Фленсбурге в рамках боксерского шоу. 33-летний уроженец Светловодска , выступающий в весовой категории свыше 90,7 кг, встретился с представителем Северной Македонии Тодорче Цветковым (14-4, 11 КО).

Украинец сразу пошёл вперёд, занял центр и начал контролировать дистанцию джебом. Первым же акцентированным ударом по корпусу он заставил соперника сложиться в углу ринга и опуститься на настил всего через 13 секунд после стартового гонга.

Рефери подошёл к Цветкову и уточнил, готов ли тот продолжать поединок. Македонец дал понять, что не может драться, после чего была зафиксирована победа Выхриста техническим нокаутом. Часть зрителей на трибунах отреагировала на столь быстрый отказ свистом.

Ранее Выхрист добыл уверенную победу на вечере бокса Black Wolves Fight Club в Висбадене (Германия). В главном событии шоу наш соотечественник победил техническим нокаутом аргентинца Маркоса Антонио Аумаду (25-13, 20 КО).

