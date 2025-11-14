Украинский шахматный клуб GRECO выиграл корпоративный чемпионат Европы и стартует на первенстве мира

На днях в пригороде Парижа – Аньер-сюр-Сен состоялся престижный шахматный турнир – корпоративный чемпионат Европы , в котором соревновались команды от ведущих бизнес-брендов континента. Первое место среди представителей известных банков, мощных корпораций и другой бизнес-элиты занял киевский GRECO, сообщает Федерация шахмат Киева.

Впервые первые

Клуб GRECO, созданный одноименной юридической компанией, давно известен в мире шахмат. Профессиональные гроссмейстерские команды этого бренда (мужские и женские) в разные годы становились призерами клубных чемпионатов Европы. Теперь отличилась и корпоративная команда во главе с управляющим партнером GRECO Павлом Куфтыревым – известным адвокатом и президентом Федерации шахмат Киева. Бок о бок с ним Европу покоряли международный гроссмейстер Игорь Коваленко и международные мастера Роман Дегтярев, Валерий Гринев и Алексей Малый.

GRECO был рейтинг-фаворитом чемпионата, но победа далась очень тяжело, потому что большинство главных конкурентов имели сильные и мотивированные составы с приглашенными звездами. На финише наш клуб разделил 1-2 места, набрав одинаковое количество очков с болгарским Agrofert во главе с легендарным экс-чемпионом мира Веселином Топаловым. Но благодаря лучшему дополнительному показателю именно GRECO стал первым.

Корпоративный чемпионат Европы-2025 (European Corporate Chess Championship 2025)

(Аньер-сюр-Сен, Франция, 53 команды)

1. GRECO (Украина) – 24

2. Agrofert (Болгария) – 24

3. PROBIT Sp (Польша) – 22

4. MVCMI-1 (Франция) – 22…

Итоговая таблица

Почет воину-шахматисту

Кстати, отметим, что приглашенная звезда нашей команды – военнослужащий Вооруженных Сил Украины Игорь Коваленко на этом корпоративном соревновании стал… трехкратным чемпионом Европы в течение месяца! В середине октября наш маэстро победил на континентальном первенстве в составе национальной сборной Украины, а также завоевал на этом турнире индивидуальное "золото" на своей шахматной доске. Браво, маэстро!

Военно-шахматная история Коваленко так взволновала мэра Аньер-сюр-Сен и бывшего депутата Национального собрания Франции Мануэля Эшлимана , который был одним из главных организаторов корпоративного чемпионата, что он написал о нашем гроссмейстере отдельный душевный пост на фейсбук со многими фото, где отметил, что очень гордится знакомством с украинцем.

На очереди – мир

Впрочем, расслабляться и почивать на лаврах клубу GRECO еще рано. 14 ноября на индийском Гоа стартует корпоративный чемпионат мира (FIDE World Corporate Chess Championship 2025), куда наша команда уже прибыла из Франции. Правда, в несколько ином составе.

На Гоа за GRECO будут играть: международный гроссмейстер Владимир Онищук, международные мастера Валерий Гринев, Алексей Малый, Сергей Павлов и неизменный Павел Куфтырев. Именно эти игроки блестяще сыграли в отборе на первенство планеты , состоявшего из двух онлайн-раундов и проходившего на платформе Lichess. Алексей Малый вообще поразил феноменальным результатом – 11 побед в 11 партиях! В двух решающих поединках GRECO разгромил клуб Probit Team – 7:1 (4:0 и 3:1), а затем вырвал трудную победу у Emphie Solutions – 4,5:3,5 (2:2 и 2,5:1,5).

Год назад GRECO уже играл в финале корпоративного чемпионата мира в Нью-Йорке. Тогда украинцы играли вдохновенно, только чудом не попали на пьедестал, но вошли в топ-5. Учитывая, что среди 12 финалистов GRECO был единственным юридическим брендом, клуб фактически стал сильнейшим в мире среди юридических компаний, что отметили на церемонии закрытия соревнований организаторы.

В этом году GRECO настроен на максимальный результат, несмотря на то, что среди главных соперников – усиленные звездами всемирно известные бизнес-бренды: по две команды от Deloitte и Morgan, Microsoft… Украинцы уже обыгрывали этих миллиардеров на разных турнирах, надеемся, так будет и сейчас.