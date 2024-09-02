Украинский легкоатлет, опередив двух россиян, выиграл Паралимпиаду-2024

Украинский легкоатлет Игорь Цветов стал победителем Паралимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Наш соотечественник победил в беге на дистанции 100 метров для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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Цветов опередил сразу двух россиян, которые прибежали вслед за ним. 30-летний уроженец Николаева пробежал 100-метровку за 11,43 секунд. Украинец финишировал раньше "нейтральных" Антона Калашяна и Дмитрия Сапронова на 27 и 36 сотых секунды соответственно.

Еще один представитель нашей страны Иван Тетюхин показал шестой результат – 12,07. Для него это было дебютное выступление на Паралимпийский играх.

"Золото" Цветова позволило Украине выйти на 10-ю строчку в медальном зачете. При этом по общему количеству наград "сине-желтые" делят четвертое место с хозяевами турнира французами. Ранее пловец Денис Остапченко завоевал для нашей страны четвертую медаль высшей пробы, победив на дистанции 50 метров на спине.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пловец Андрей Трусов получил дисквалификацию в финале Паралимпийских игр-2024 на дистанции 100 м брассом в классе SB6 (спортсмены с нарушением двигательных функций, ампутированными конечностями или с нарушением роста).

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