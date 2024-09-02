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Украинский легкоатлет, опередив двух россиян, выиграл Паралимпиаду-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,5 т.
Украинский легкоатлет, опередив двух россиян, выиграл Паралимпиаду-2024

Украинский легкоатлет Игорь Цветов стал победителем Паралимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Наш соотечественник победил в беге на дистанции 100 метров для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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Цветов опередил сразу двух россиян, которые прибежали вслед за ним. 30-летний уроженец Николаева пробежал 100-метровку за 11,43 секунд. Украинец финишировал раньше "нейтральных" Антона Калашяна и Дмитрия Сапронова на 27 и 36 сотых секунды соответственно.

Украинский легкоатлет, опередив двух россиян, выиграл Паралимпиаду-2024
Украинский легкоатлет, опередив двух россиян, выиграл Паралимпиаду-2024

Еще один представитель нашей страны Иван Тетюхин показал шестой результат – 12,07. Для него это было дебютное выступление на Паралимпийский играх.

Украинский легкоатлет, опередив двух россиян, выиграл Паралимпиаду-2024

"Золото" Цветова позволило Украине выйти на 10-ю строчку в медальном зачете. При этом по общему количеству наград "сине-желтые" делят четвертое место с хозяевами турнира французами. Ранее пловец Денис Остапченко завоевал для нашей страны четвертую медаль высшей пробы, победив на дистанции 50 метров на спине.

Украинский легкоатлет, опередив двух россиян, выиграл Паралимпиаду-2024

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пловец Андрей Трусов получил дисквалификацию в финале Паралимпийских игр-2024 на дистанции 100 м брассом в классе SB6 (спортсмены с нарушением двигательных функций, ампутированными конечностями или с нарушением роста).

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