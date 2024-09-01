Украинца дисквалифицировали на Паралимпиаде-2024, отдав медаль колумбийцу

Украинский пловец Андрей Трусов получил дисквалификацию в финале Паралимпийских игр-2024. 24-летний уроженец Донецкой области стал вторым на дистанции 100 м брассом в классе SB6 (спортсмены с нарушением двигательных функций, ампутированными конечностями или с нарушением роста).

Видео дня

Однако после заплыва результат Трусова аннулировали, а его "серебряную" медаль отдали колумбийцу Нельсону Криспин Корзо. На третье место поднялся еще один украинец Евгений Богодайко. Победу добыл китайский парапловец Ян Хонг.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября сборная Украины завоевала третье "золото" Паралимпиады-2024. Пловец Михаил Сербин стал первым в стометровке на спине в классе S11 (нарушение зрения). 20-летний харьковчанин проплыл дистанцию за 1:05.84 минуты, на 0.17 секунды улучшив свой собственный мировой рекорд 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!