Украина с двойным подиумом добыла четвертое 'золото' Паралимпиады-2024

Украинский пловец Денис Остапченко принес нашей стране четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Наш соотечественник занял первое место в заплыве на дистанции 50 метров на спине для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и повреждениями конечностей.

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Остапченко показал результат в 45:16 секунды. Это почти на две секунды быстрее бассейна проплыл Йозиа Тим Александер Топф из Германии. Третьим стал еще один наш соотечественник Сергей Паламарчук, преодолевший дистанцию за 50.48 секунд.

Для Дениса это второе "золото" Паралимпиад. В Токио-2020 он был сильнейшим на дистанции 200 метров вольным стилем. В свою очередь Паламарчук уже в четвертый раз занял третье место на Играх. Все его награды пришлись на Рио-2016.

Благодаря этому успеху Украина поднялась на 11 место в медальном зачете. В активе нашей команды уже 30 медалей, из которых четыре – высшей пробы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пловец Андрей Трусов получил дисквалификацию в финале Паралимпийских игр-2024 на дистанции 100 м брассом в классе SB6 (спортсмены с нарушением двигательных функций, ампутированными конечностями или с нарушением роста).

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