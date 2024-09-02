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Украина с двойным подиумом добыла четвертое "золото" Паралимпиады-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Украина с двойным подиумом добыла четвертое 'золото' Паралимпиады-2024

Украинский пловец Денис Остапченко принес нашей стране четвертую золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Наш соотечественник занял первое место в заплыве на дистанции 50 метров на спине для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и повреждениями конечностей.

Видео дня

Остапченко показал результат в 45:16 секунды. Это почти на две секунды быстрее бассейна проплыл Йозиа Тим Александер Топф из Германии. Третьим стал еще один наш соотечественник Сергей Паламарчук, преодолевший дистанцию за 50.48 секунд.

Украина с двойным подиумом добыла четвертое "золото" Паралимпиады-2024
Украина с двойным подиумом добыла четвертое "золото" Паралимпиады-2024

Для Дениса это второе "золото" Паралимпиад. В Токио-2020 он был сильнейшим на дистанции 200 метров вольным стилем. В свою очередь Паламарчук уже в четвертый раз занял третье место на Играх. Все его награды пришлись на Рио-2016.

Украина с двойным подиумом добыла четвертое "золото" Паралимпиады-2024
Украина с двойным подиумом добыла четвертое "золото" Паралимпиады-2024

Благодаря этому успеху Украина поднялась на 11 место в медальном зачете. В активе нашей команды уже 30 медалей, из которых четыре – высшей пробы.

Украина с двойным подиумом добыла четвертое "золото" Паралимпиады-2024

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пловец Андрей Трусов получил дисквалификацию в финале Паралимпийских игр-2024 на дистанции 100 м брассом в классе SB6 (спортсмены с нарушением двигательных функций, ампутированными конечностями или с нарушением роста).

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