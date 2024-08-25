Украинский голкипер забил победный гол со своей половины поля. Видео

Голкипер киевского клуба "Rebel" Максим Бабийчук отметился феноменальным ударом во 2-м туре чемпионата Украины среди любительских команд. 30-летний уроженец Запорожья забил единственный и победный гол в матче против "Зирки" из Кропивницкого.

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На 24-й минуте Максим, разыгрывая мяч на своей половине поля, увидел, что вратарь соперника далеко вышел из ворот. Оценив расположение всех футболистов на поле Бабийчук решился на дальний "выстрел" и выполнил его безупречно.

Эта победа позволила киевлянам набрать первые три очки и подняться на 4-е место в турнирной таблице. Кроме того в "Rebel" сложилась уникальная ситуация, когда лучшим бомбардиром команды является вратарь, проведший в этом сезоне один матч и имеющий плюсовую статистику "забитых-пропущенных".

Комментируя свой удар, Максим рассказал, что эмоции были безумные.

"Я даже ожидал, что забью. Иначе подготовил бы какое-нибудь празднование. Много раз представлял, как забиваю гол, но в голове всегда это происходило после углового. А тут случилось так. Получил мяч. Поднял голову, увидел расположение своих партнеров. Увидел, что голкипер "Зирки" вышел из ворот и не смотрит на меня. Почему б не попробовать пробить?" – прокомментировал свой успех Максим в интервью пресс-службе "Rebel".

Бабийчук признался, что после удара, глядя на траекторию мяча, понимал, что тот влетит в рамку.

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