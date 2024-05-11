Украинский голкипер отбил два пенальти на 95-й минуте и спас победу своей команде. Видео

Голкипер "Миная" Александр Кемкин стал настоящим героем 28-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге. 21-летний уроженец Мелитополя дважды спас свою команду от гола в гостевом матче с "Ворсклой".

До 55-й минуты закарпатцы "горели" 0:2, но смогли организовать фантастический камбек, сравняв счет к 80-й минуте. А затем свое слово сказал Кемкин, не дав "Ворскле" выйти вперед.

На 89-й минуте Дмитрий Немчанинов в своей штрафной сбил Фелипе Родригеса. Главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора Назарий Дьордь решил поставить 11-метровый, однако бразилец не смог переиграть вратаря.

После этого рефери потребовал перебить пенальти, так как защитники "Миная" раньше удара вбежали в штрафную площадку. На 95-й минуте Фелипе Родригес второй раз пытался пробить Кемкина, но вновь неудачно.

В итоге победу со счетом 3:2 добыл "Минай", забив также с 11-метровой точки на 90+11 минуте.

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