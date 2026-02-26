Украинский футболист, сбежавший в Польшу, забил в свои ворота, лишив польский клуб победы. Видео

Польская "Ягеллония" упустила выход в 1/8 финала Лиги конференций, пропустив решающий мяч в дополнительное время ответного матча с итальянской "Фиорентиной". Автором автогола стал уроженец Украины Тарас Романчук, после чего польский клуб завершил еврокубковую кампанию.

Ответная встреча во Флоренции завершилась победой польской команды со счетом 4:2, однако по сумме двух матчей дальше прошла Фиорентина: общий результат составил 5:4. В первой игре итальянский клуб выиграл 3:0.

В ответном поединке "Ягеллония" повела на 23-й минуте благодаря голу Бартоша Мажурека.

В компенсированное к первому тайму время он оформил дубль, а на 49-й минуте после передачи Пулупу забил третий мяч и сравнял общий счет противостояния.

Матч перешел в дополнительное время. На 107-й минуте Николо Фаджоли вновь вывел Фиорентина вперед по сумме двух встреч, а на 114-й минуте после удара Мойзе Кина мяч срезал в собственные ворота Тарас Романчук.

На 118-й минуте "Ягеллония" сократила отставание после дальнего удара Хесуса Имаса, однако на 120-й минуте осталась вдесятером: Бернарду Витал получил вторую желтую карточку.

Романчук родился 14 октября 1991 года в Ковеле Волынской области. В юношеском футболе выступал за ФК "Ковель" и BRW-ВІК, в 2010 году играл в мини-футбольном "Аперкоте", а затем переехал в Польшу, где сначала представлял "Легионовию", а с июля 2014 года играет за "Ягеллонию".

В 2017 году подал документы на получение польского гражданства и в марте 2018 года получил паспорт. В том же месяце дебютировал за сборную Польши в товарищеском матче против Южной Кореи. В июне 2024 года забил первый гол за национальную команду в контрольной встрече против Украины и стал участником Евро-2024.

