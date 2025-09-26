Украинский чемпион со старым ружьем установил вечный рекорд Олимпиад: историческое 'золото' одессита, который ночевал в 'контейнере' и соревнуется в 57

23 сентября исполнилось 25 лет уникальной олимпийской награде в истории Украины. В тот день 2000-го одессит Николай Мильчев не просто выиграл "золото" Игр в Сиднее в стендовой стрельбе, но и установил рекорд, который невозможно превзойти, можно только повторить. Но за четверть века так никому и не удалось выбить 150 мишеней из 150 (125 – в квалификации и 25 в – финале) в коронной дисциплине украинца "скит".

На Олимпиаду в Австралию Николай приехал уже очень известным и опытным спортсменом. Сначала он подавал большие надежды в плавании, но потом нашел себя в стендовой стрельбе, которой на момент соревнований в Сиднее отдал 20 лет.

"В Советском Союзе я выиграл и Кубок СССР, и чемпионат Вооруженных Сил, и первенство профсоюзов, и чемпионат Украины. Конечно, никто не мог дать мне гарантии, что я выиграю Олимпиаду, но мы стремились и шли к этому с моим тренером Альбертом Осиповым", – отмечал стрелок.

Жилищные условия в олимпийской деревне Сиднея, по словам почти 33-летнего украинца, желали бы лучшего. Мильчев жил с главным тренером страны Виктором Карасевым в вагончике "типа наших строительных, только со всеми удобствами", который он называл "40 футовый контейнер".

Стрелять на главных соревнованиях своей жизни Николаю пришлось из своего старого ружья МЦ-108, поскольку не успел пристрелять новое. Конечно, это был риск, но он себя оправдал.

"Не боялся, что оно подведет? Боялся, но повезло и пронесло. Осечки, конечно, случаются. Когда перед Олимпиадой я ехал в Киев, половина моего ружья находилась на ремонте во Львове, потому что на последних тренировках ружье давало осечку. Но нашли оружейного мастера, который сделал ружье", – признался потом чемпион.

Счастливым для Мильчева стал восьмой день австралийской Олимпиады, когда он соревновался на круглом стенде. По словам Николая, на стрельбище было солнечно и тепло, но срывался сильный ветер. Каких-то специальных приборов для фиксации скорость ветра не было, поэтому каждый стрелок сам должен был делать поправку, отталкиваясь от своего опыта.

Мильчев признался, что на Играх стал свидетелем целого ряда моментов, когда почти незаметные нюансы сильно отражались на результатах, "сбивали с ног" и отбрасывали назад даже ведущих спортсменов. В частности, и одного из фаворитов турнира, олимпийского чемпиона-1996 итальянца Эннио Фалько: "Во время перестрелки у него имело место одно незначительное, на первый взгляд, обстоятельство. Но именно оно привело к промаху. И Фалько в финал не попал".

Так сложилось, что лучше всего под все условия подстроился именно украинец, который выбил 125 мишеней в квалификации, а затем продемонстрировал абсолютный результат и в финале – 25 из 25-ти. И таким образом установил новый олимпийский рекорд и повторил мировой – 150 попаданий из 150 возможных. Такого на Играх до него не удавалось еще никому. И в тот же день Николая поздравил президент Леонид Кучма.

"Перед моим решающим выстрелом возникла незапланированная пауза, которая могла выбить из ритма, но, к счастью, я оказался сильнее обстоятельств. Очень доволен, что победил в соревновании с сильнейшими стрелками планеты и оставил позади неоднократного призера чемпионатов мира и Европы чеха Петра Малека, который со 148 очками занял второе место. На третью ступеньку пьедестала взошел еще один титулованный спортсмен, американец Джеймс Грейвз, который набрал 147 очков", – анализировал Мильчев.

"Я смог осуществить самую заветную мечту – победить на Олимпиаде. Но этому успеху предшествовал невероятно тяжелый труд. С полной ответственностью могу заявить, что случайных побед не бывает. Просто "хитрость" заключается в том, что работать надо больше, чем соперники. В этом, наверное, и был секрет моего успеха в Сиднее", – признавался чемпион.

После победы в Сиднее Мильчев принял участие еще в трех Олимпийских играх. И едва снова не поднялся на пьедестал на Играх-2016 в Рио, но немного не хватило – четвертое место. Кстати, на той самой Олимпиаде одесский стрелок был знаменосцем сборной Украины, поэтому отсутствие медали тогда списали и на "проклятие знаменосца".

Также олимпийский рекордсмен нес национальный флаг и на Европейских играх-2019. А в июле 2015-го 57-летний Мильчев получил бронзовую награду чемпионата Европы по стендовой стрельбе, поэтому, несмотря на статус тренера сборной, ружье на гвоздь еще вешать не собирается.

