Украинский боксер нокаутом завоевал титул чемпиона мира. Видео

Украинский боксер Арам Фаниян (23–2, 5 KO) стал чемпионом мира по версии WBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). На благотворительном вечере бокса в киевском Дворце спорта 26-летний уроженец Еревана нокаутировал представителя Мексики Франсиско Меркадо (8–3, 3 KO).

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12-раундовый поединок проходил под диктовку броварчанина, который работал первым номером, постоянно пробивая защиту оппонента.

В 7-й трехминутке 25-летний мексиканец пропустил правый боковой в висок, его зашатало, чем сразу воспользовался украинец, бросившись на добивание.

Второй удар в голову уложил Меркадо на настил ринга, после чего рефери остановил поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году Фаниян эффектно расправился с мексиканским джорнименом Альфредо Диасом Минхаресом (6-7, 6 КО). Встреча в Акапулько во время 60-го конгресса WBC завершилась досрочно.

До этого броварчанин завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBO в суперлегком весе (до 63,5 кг).

Ранее Арам добыл эффектную победу над Надзиром Бакшиевым из Беларуси (5-10-3).

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