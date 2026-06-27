Украинский боец-чемпион выиграл бой в UFC нокаутом во втором раунде. Видео

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Даниил Донченко одержал досрочную победу над шведом Максом Берггреном на Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 280. Поединок на арене National Gymnastics Arena в столице Азербайджана завершился во втором раунде после точного удара ногой в голову и последующего добивания.

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В первом раунде Берггрен, для которого этот бой стал дебютным в UFC, старался действовать агрессивно и оказывать давление на соперника. Донченко выбрал более расчетливую тактику, регулярно атаковал ноги и корпус шведа, постепенно накапливая преимущество.

Во втором отрезке встречи работа украинца начала приносить результат. Берггрен стал заметно осторожнее из-за постоянной угрозы лоу-киков, чем воспользовался Донченко. Украинец нанес мощный хай-кик в голову соперника, после которого швед оказался потрясен.

Донченко сразу же пошел вперед и провел серию ударов в партере. Рефери Херб Дин вмешался и остановил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом во втором раунде.

Для 24-летнего Донченко этот успех стал третьим подряд в UFC. С учетом выступлений в смешанных единоборствах его победная серия достигла восьми поединков. После боя рекорд украинца составляет 14 побед при двух поражениях.

Изначально соперником Донченко должен был стать другой представитель Швеции Андреас Густафссон, однако тот снялся с турнира из-за проблем со здоровьем. Берггрен согласился заменить его менее чем за месяц до поединка.

В интервью после боя украинец заявил о желании провести следующий поединок на турнире UFC в Париже, который запланирован на сентябрь.

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