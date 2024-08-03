'Ползала бы, но прыгала!' Украинцы массово болеют в Париже и проваливают свои старты, снялся и двукратный призер Игр в Токио-2020

Неожиданно перед украинскими спортсменами на Олимпийских играх-2024 в Париже встала задача не только выиграть медаль, но вообще выйти на старт соревнований. Ведь из-за вируса, гуляющего в поселке атлетов и, в частности, в нашем доме уже точно без наград остались пловцы, проваливают свои выступления некоторые легкоатлеты, а некоторые могут просто не рассказывать СМИ о своем состоянии.

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ПЛАВАНИЕ. Больше всех пока не повезло пловцам, где за награды впервые за много лет, наверное, со времен Ян Клочковой, Дениса Силантьева и Олега Лисогора, могли побороться сразу трое украинцев. Компанию двукратному олимпийскому призеру Токио-2024 составили действующий чемпион мира на дистанции 50 метров вольным стилем Владислав Бухов и победитель первенства Европы на 200-метровке на спине Александр Желтяков.

Первым провалил свое выступление Желтяков, не пройдя в финал в Париже ни на одной из своих коронных дистанций на спине – ни на 100-метровке, ни на 200. А затем 18-летний днепрянин признался, что после дождливого открытия Олимпиады вся команда болеет.

"Что стало причиной такого выступления? Считаю, что неправильно было заболеть перед этим стартом. Когда мы приехали, в день открытия – почти все пловцы заболели", – рассказал Александр "Суспільне Спорт".

Но Желтяков не оправдывает себя только болезнью: "Это была не главная проблема. Считаю, что мое настроение на эти соревнования было не самым лучшим после многих недель плохих тренировок. Не знаю, что еще сказать. Я совсем не ожидал такого результата, но как получилось. Мы не сдаемся, а будем идти дальше. Надо просто готовиться к следующим Олимпийским играм".

Неожиданно не смог преодолеть полуфинальный барьер и действующий чемпион мира на 50-метровке Владислав Бухов. Хотя он был ближе к борьбе за награды, заняв общее 11 место, тогда как дальше шла восьмерка. В разговоре с OBOZ.UA 22-летний Владислав признался, что, кроме привычной проблемы со стартом, в Париже возникла еще одна. И тоже не скрывал, что заболел, но пытался сделать все, что было в его силах.

Ну и главной неприятной для нас сенсацией стало выступление на Олимпиаде-2024 серебряного и бронзового призера прошлых игр Михаила Романчука. Вернее, он смог стартовать только на одной из двух своих дистанций – 800 метров – и неожиданно не пробился в финал. А с 1500 года вообще снялся утром накануне заплыва.

По словам Романчука, за день до старта у него поднялась высокая температура и ухудшилось физическое состояние: ломило все тело, ночью стало еще хуже, на вечерней тренировке пробовал как-то после помощи врачей проплыть, но серебряному олимпийскому призеру на этой дистанции чуть не стало плохо.

И за ночь ситуация не улучшилась. Утром врачи пробовали что-то сделать, чтобы облегчить состояние Романчука, но плыть 1500 в таком состоянии – уже опасно для здоровья: "Если бы это было 50, 100 или 200, на морально-волевых можно было бы, но 1500 метров просто невозможно".

ЛЕГКАЯ. Действие вируса почувствовали на себе и некоторые легкоатлеты. Мастер тройного прыжка Ольга Корсун в квалификации не преодолела даже отметку в 14 метров и как ни пыталась, все же не смогли сдержать слезы в разговоре после выступления. Ведь еще неделю назад на собрании во Франции находилась в отличной форме и ставила перед собой задачу выступить в финале.

"Форма была великолепна вплоть до того момента, пока не приехали в поселок. А чем лучше форма, тем слабее иммунитет. И сейчас я в этом убедилась. На следующий день после заезда у меня уже была температура 38,7. В олимпийской деревне все команды вместе, ездим в одном лифте, пересекаемся везде – где угодно можно было подхватить вирус.

"Но это не оправдание. Прыгать можно было и нужно было. Тем более результат 14,03 метра проходной... Если ты приехал, то уже борешься до последнего. Мне кажется, даже если бы температура была сорок, я бы вышла и прыгала. Ползала бы, но прыгала бы. Это старт четырехлетия! Просто даже выйти и постоять на этой арене – это вау!

Проблемы со здоровьем, но иного характера и другого нашего прыгу, призерки чемпионатов мира Марина Бех-Романчук. Начало сезона она пропускала из-за травмы стопы, поэтому в квалификации пыталась выступить максимально экономно, чтобы не навредить ноге накануне финала. Но 14,30 метра ей вполне хватило для прохода дальше. А уже в сегодняшнем финале она пообещала выложиться по полной.

"Это не Токио, где я выходила на соревнования на пустой стадион с одной мыслью: "Неужели это Олимпийские игры?" Мне казалось, что я иду на обычную тренировку, потому что все было пасмурно. Я проснулась в 6 утра, и то был тотальный ужас. Здесь же наоборот полный стадион, безумная поддержка, некоторые девушки просили помощи, и стадион просто мгновенно включается", – сказала Марина.

Без проблем преодолели квалификацию и прыжки в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, а вот Юлия Левченко никак не может вернуть себе стабильность и не смогла отобраться в финал. По словам, призерки чемпионата мира по своим 100% она сегодня она показала, пожалуй, один. Но хорошо, что не травмировалось, как и многие другие.

Первым легкоатлетом, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в Париже, стал украинец Михаил Кохан. Во второй попытке серебряный призер Европейских игр-2023 метнул молот на 77,42 м и уверенно пошел готовиться к финалу. Кстати, ночь накануне соревнований из-за духоты он спал на балконе.

СТРЕЛЬБА. Пока трудно сказать, почему не пошли эти Игры в чемпионки еще в 2004 году и многократного призера Елены Костевич. 29-летняя спортсменка приехала на рекордную шестую Олимпиаду, но ни в одном виде пулевой стрельбы не смогла отобраться даже в финал.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский чемпион спал на балконе в Париже и стал первым из атлетов, прошедших квалификацию на Олимпиаде-2024.

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