Украинские красавицы-волейболистки произвели фурор в Германии. Как выглядят девушки, впервые в истории выигравшие чемпионат Европы. Фото

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко сотворили сенсацию на чемпионате Европы по пляжному волейболу, завоевав первое в истории Украины "золото" среди женщин. В финале Евро-2025, который прошёл в немецком Дюссельдорфе, украинский дуэт в упорнейшем матче обыграл фавориток из Франции — Клеманс Виейру и Алин Шамеро.

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После триумфа в соцсетях девушек разразилась настоящая буря эмоций. В комментарии к постам спортсменок пришли сотни фанатов, оставляя восторженные отзывы и комплименты не только мастерству, но и внешности победительниц.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью наших титулованных соотечественниц.

Марина Гладун (в девичестве Самодай) — украинская пляжная волейболистка, родилась 18 сентября 1992 года в Сумах. Рост — 180 см, вес — 68 кг.

Начала международную карьеру в 2008 году, выступая на юношеских чемпионатах Европы и мира.

В последующие годы участвовала в турнирах с различными напарницами, стабильно показывая высокие результаты. В 2019 году вместе с Дианой Луниной завоевала две серебряные и две бронзовые медали на этапах мирового тура FIVB.

С 2023 года образовала стабильную пару с Татьяной Лазаренко. В этом дуэте выиграла золото на этапах Pro Tour в Варшаве (2023) и Ченнаи (2024), а также несколько других медалей.

Её брат Валерий Самодай — тоже волейболист, с 2016 года выступает за Россию.

Татьяна Лазаренко – родилась в Запорожье 18 августа 2003 года.

Является победительницей мирового первенства среди игроков до 21 года.

Имеет титулы чемпионки Европы в категориях U-18 и U-20. Обладает званием мастера спорта Украины международного класса и учится в Запорожском национальном университете.

На юниорском уровне играла в паре с Ангелиной Хмиль, с которой достигла значительных успехов: выиграла золото чемпионата мира U-21, "бронзу" ЧЕ U-22, а также неоднократно поднималась на пьедестал этапов мирового тура. В 2022 году дуэт Хмиль — Лазаренко стал чемпионом Европы U-22.

После ухода Хмиль на учёбу в США Лазаренко сменила партнёров. В 2023 году она подписала контракт с клубом "Прометей" и начала выступать с Дианой Луниной, а позже — с Мариной Гладун.

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