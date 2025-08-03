Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по пляжному волейболу. Видео

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко стали первыми в истории украинками, выигравшими финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. В решающем матче Евро-2025 в немецком Дюссельдорфе они в драматичной борьбе обыграли французский дуэт Клеманс Виейра и Алин Шамеро.

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До этого украинские спортсменки ни разу не проходили дальше 1/8 финала, а максимумом в истории страны была мужская "бронза". Однако на этом турнире Гладун и Лазаренко уверенно прошли три раунда плей-офф, поочерёдно выбив дуэты из Германии, Нидерландов и Испании.

Финал начался с доминирования французской пары, но украинки перехватили инициативу и вели 20:15.

Однако выиграть сет с первой попытки не удалось: соперницы отыграли пять сетболов подряд и вырвали партию — 23:21. Во втором сете преимущество уже было за украинками, и они сравняли счёт в матче — 21:18.

Решающая партия стала настоящим триллером. При счёте 13:13 никто не хотел уступать, но на втором матчболе француженки допустили ошибку и отправили мяч в сетку. Победа 16:14 принесла Украине историческое "золото" и новое имя в летописи европейского волейбола.

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