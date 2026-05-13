В такое тяжелое для страны время мужская сборная Украины по хоккею сделала всем невероятный подарок, пробившись в мировую элиту, где мы увидим ее уже в следующем году. В то время, когда помешанная на игре с шайбой страна-теристка остается за бортом соревнований. Последний раз "сине-желтые" выступала в главном дивизионе почти 20 лет назад. Чемпионат мира тогда проходил как раз на территории РФ и закончился досадным провалом наших хоккеистов. Но и россияне, которые даже "реанимировали" медведя, не достигли своего, хотя и победили украинцев на групповой стадии.

OBOZ.UA решил вспомнить тот на данный момент последний чемпионат в элите, которые принимала Москва и Мытищи. Тем более, что некоторые из той сборной приложили руку к созданию этой. Хотя кое-кто выбрал страну-агрессора и получил паспорт с двуглавой "курицей".

Оригинальностью россияне не отличались и в 2007-м, зато предрассудков имели полный ворох, поэтому талисманом первенства выбрали... медведя. Ведь стилизованный под хоккеиста "истинно русский" хищник до этого был официальным талисманом уже трех московских чемпионатов мира, правда, в советские времена – в 1973, 1979 и 1986 годах. И тогда все турниры выиграла сборная СССР.

А вот символом ЧМ 2000-го в Санкт-Петербурге был лось, и команда РФ там с треском провалилась – только 11-е место из 16-ти участников. Поэтому будущие террористы считали, что медведь им точно принесет трофей. Забегая вперед скажу, что зря они на это надеялись, хотя смогли зацепиться за бронзовые награды в борьбе со Швецией.

Украина тогда оказалась в сильной группе с Россией, Финляндией и Данией. А состав нашей команды сформировали преимущественно из игроков из лиг РФ и РБ, в том числе и "Сокола", который тогда выступал в белорусской Экстралиге. К сожалению, групповой этап подопечные Александра Сеуканда провалили, проиграв все три поединка с общим счетом 4:17.

Особенно болезненным было поражение от сборной РФ – 1:8 на "Ходынке" в Москве, хотя украинцы первыми открыли счет, воспользовавшись численным преимуществом. Голкипера "красных" огорчил автор первой шайбы Украины на чемпионатах мира в топ-дивизионе Сергей Климентьев. Мог удвоить счет Валентин Олецкий, однако свой момент не использовал, а вот россияне включились.

После первого периода "сине-желтые" уступали уже 1:2, а затем в каждой из двух следующих 20-минуток пропустили по три шайбы без ответа.

После поражений от Финляндии (0:5) и РФ (1:8) украинцы сошлись с Данией и должны были выигрывать, что избежать последнего места в группе и "турнира неудачников", которые будут бороться за выживание в сильнейшем дивизионе. Самым результативным оказался первый период, который остался за ютландцами – 3:2. После перерыва представители северной Европы еще на шайбу увеличили свое преимущество.

"Сине-желтые" продолжали бороться, в заключительном периоде уменьшили отставание до минимума, но не смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. 4:3 и Дания впервые победила Украину в официальных матчах чемпионата мира.

В турнире за сохранение прописки в элите команда Сеуканда была разбита Латвией – 0:5, затем проявила характер и дожала Норвегию 3:2, но в решающем противостоянии с Австрией провалились в защите.

На 15-й минуте встречи счет был уже 3:0 в пользу оппонентов. Гол "в раздевалку" от Люткевича, а затем шайба Бобкина в начале второго вернула интригу, но еще до конца второго периода на табло горели 6:2. В итоге соперники провели самый результативный матч мирового первенства-2007, однако австрийцы перебрасывали "сине-желтых" – 8:4.

С такими печальными результатами Украина заняла последнее, 16-е место и вылетели из топ-дивизиона. Немного утешало лишь то, что россияне на этом первенстве также не достигли своей цели – проиграли в полуфинале Финляндии со счетом 1:2. А чемпионом стала Канада.

Александр Сеуканд после четырех лет на посту главного тренера Украины был отправлен в отставку. Хотя в ФХУ отказывались говорить об увольнении. Мол, просто у Сеуканда после чемпионата мира истек срок устной договоренности с федерацией. Интересно, что контракт с ним не был подписан из-за отсутствия финансовых возможностей.

"Было задание федерации хоккея Украины на чемпионат мира. Команда и тренер его не выполнили. Моя отставка – следствие этого. Жаль, что в дальнейшем мое имя будут связывать с вылетом сборной Украины из группы А. Но я точно знаю, что остаюсь работать в украинском хоккее, в "Соколе". Возможно, в следующем сезоне будем играть в чемпионате России. Это зависит от решения руководства", – отмечал Сеуканд. И таки успел немного поиграть в Высшей лиге РФ.

А президент ФХУ Анатолий Брезвин тогда пообещал развивать хоккей и что уже до конца 2007 года в украинских регионах будут введены в действие четыре хоккейные арены – в Донецке, Херсоне, Харькове и Калуше Ивано-Франковской области, на что в бюджете страны заложено около 60 млн гривен.

Города выбрали, исходя из того, что они и так уже являются хоккейными центрами, и там не нужно начинать все с нуля. И арены были открыты, но 16 апреля 2025 года российские оккупанты ударили по Центральному району Херсона управляемыми авиабомбами и полностью разрушили ледовый дворец "Фаворит-Арена".

Интересно, что один из голкиперов того состава "сине-желтых" Игорь Карпенко сейчас тренирует вратарей в сборной Украины и входит в штаб Дмитрия Христича. Как и Олег Шафаренко. Артем Гниденко возглавлял студенческую сборную Украины на Универсиаде-2025, получил с командой бронзовые медали.

В прошлом защитник Андрей Срюбко тоже не так давно был главным тренером "сине-желтых", а сейчас возглавляет национальную команду Украины U-20, а бывший форвард Александр Бобкин работает его ассистентом. Немало хоккеистов из сборной 2007-го сейчас работают в наших клубах. Но есть и предатели.

Юрий Наваренко после окончания карьеры отправился в Россию. С 2018-го по 2020 год он работал в детской школе "Крыльев Советов", а затем входил в тренерский штаб "Крыльев" в МХЛ. И не оставил их даже после начала полномасштабного вторжения РФ, когда российские оккупанты пытали и убивали людей вокруг его родного Киева. Чемпионат-2024/25 предатель начинал главным тренером МХК "Тамбов" в Национальной молодежной лиге, а в феврале 2026-го назначен главным тренером самарского ЦСК ВВС, связанного с армией оккупантов.

К сожалению, сбежал в РФ и Вячеслав Завальнюк, который после завершения игровой карьеры четыре года был генеральным менеджером национальной сборной Украины и вице-президентом Федерации хоккея Украины, в 2007–2014-м занимал такую же должность в киевском "Соколе" и получил ордена "За заслуги" III степени. Но бывший защитник который уже получил паспорт страны-террористки и вошел в штаб "Чайки" из Нижнего Новгорода из Молодежной лиги.

Не радует и выбор нападающего Александра Матерухина, который предал Украину еще более 10 лет назад, когда находился на контракте в минском "Динамо". В августе 2015-го он признался, что уже имеет на руках паспорт Беларуси. Впоследствии в РБ киевлянин тренировал Могилев, но был уволен из-за плохих результатов.

Отдельно из состава сборной стоит Александр Матвийчук, который присоединился к ВСУ и имеет немало наград. Летом 2025 года он получил тяжелое ранение на фронте – вместе с тремя побратимами попал во вражескую засаду, россияне стреляли в упор, но, к счастью, все остались живы, хотя трое получили очень серьезные ранения. Спортсмен имел ранение в лицо и первое время находился в медикаментозном сне под наблюдением врачей. А сейчас восстановился собирается написать книгу о своей истории в армии.

Василий Бобровников сначала служил в теробороне, а потом стал водителем кареты скорой помощи.

