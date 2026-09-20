Украинские дроны лишили сборную России возможности стартовать на чемпионате мира

Российская сборная по велошоссе столкнулась с проблемами при вылете на чемпионат мира в Канаду и пропустит часть стартов турнира. Из-за задержки рейса команда не успела на стыковочный перелет через Стамбул, сообщили в Федерации велосипедного спорта России.

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Чемпионат мира по велошоссе стартует 20 сентября в Монреале. По данным ФВСР, национальная команда должна была вылететь из московского аэропорта Внуково в 07:30, однако отправление перенесли на 17:30.

В федерации заявили, что из-за изменения расписания спортсмены не успевают на запланированный пересадочный рейс в Канаду. В результате российские велогонщики пропустят индивидуальную гонку с раздельным стартом. В этой дисциплине не выступят юниорки и представители категории U-23.

Как сообщает OBOZ.UA, ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково были введены ранним утром и позже отменены. Российские власти связывают подобные ограничения с угрозой атак беспилотников.

Дополнительные сложности при подготовке к турниру возникли еще до вылета. Ранее тренер команды Иракли Абрамян сообщал о задержках с оформлением канадских виз. Разрешения на въезд спортсмены получили только 16 сентября.

Напомним, что в ночь на 20 сентября Московская область подверглась массированной атаке украинских дронов. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населенном пункте Софино. Также сообщается о поражении НПЗ в Капотне и ударе по ТЭЦ в Люберцах.

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