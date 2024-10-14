Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге

Украинская теннисистка Анастасия Лопата совершила фантастический прорыв в мировом рейтинге. 19-летняя спортсменка, которая только начинает свои выступления на профессиональном корте, взлетела сразу на 380 позиций за одну неделю.

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В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) украинка теперь занимает 735-е место, говорится на сайте организации. В ее активе 41 очко, 29 из которых она заработал благодаря успешному выступлению в Оклахоме. Здесь наша соотечественница дошла до полуфинала, одолев по ходу соревнований третью сеянную соперницу из Таиланда.

За свой перфоманс молодая теннисистка заработала чуть больше 2,5 тысяч долларов призовых.

Первой же ракеткой страны остается Марта Костюк. Она сохранила 17-ю строчку. На семь позиций ниже расположилась Элина Свитолина. Тройку лучших украинок в рейтинге WTA замыкает Даяна Ястремская, которая занимает 36-е место.

Отметим, что наши девушки досрочно завершили сезон и сейчас восстанавливают силы перед стартом нового. В конце декабря болельщики смогут их увидеть на австралийских кортах.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская поразила любителей спорта своим внешним видом в Таиланде.

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