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Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
726
Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге

Украинская теннисистка Анастасия Лопата совершила фантастический прорыв в мировом рейтинге. 19-летняя спортсменка, которая только начинает свои выступления на профессиональном корте, взлетела сразу на 380 позиций за одну неделю.

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В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) украинка теперь занимает 735-е место, говорится на сайте организации. В ее активе 41 очко, 29 из которых она заработал благодаря успешному выступлению в Оклахоме. Здесь наша соотечественница дошла до полуфинала, одолев по ходу соревнований третью сеянную соперницу из Таиланда.

Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге
Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге

За свой перфоманс молодая теннисистка заработала чуть больше 2,5 тысяч долларов призовых.

Первой же ракеткой страны остается Марта Костюк. Она сохранила 17-ю строчку. На семь позиций ниже расположилась Элина Свитолина. Тройку лучших украинок в рейтинге WTA замыкает Даяна Ястремская, которая занимает 36-е место.

Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге
Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге

Отметим, что наши девушки досрочно завершили сезон и сейчас восстанавливают силы перед стартом нового. В конце декабря болельщики смогут их увидеть на австралийских кортах.

Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге
Украинская теннисистка поднялась на 380 мест за неделю в мировом рейтинге

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская поразила любителей спорта своим внешним видом в Таиланде.

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