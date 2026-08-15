Украинская рекордсменка без результата вылетела с чемпионата Европы по легкой атлетике

Ирина Будзинская не смогла преодолеть квалификацию чемпионата Европы по легкой атлетике в Бирмингеме. Украинская прыгунья в длину завершила выступление без зачетного результата и осталась за пределами финала.

Видео дня

В квалификационном раунде соревнований Будзинская выполнила три попытки, однако каждая из них была аннулирована из-за заступов. В результате 25-летняя уроженка Львовщины не вошла в число участниц решающей стадии турнира.

На выступлении спортсменки сказались проблемы со здоровьем. Еще в конце июня Будзинская получила травму задней поверхности бедра и подошла к чемпионату Европы не в оптимальном состоянии, продолжая испытывать болевые ощущения.

Квалификация в женских прыжках в длину состоялась 14 августа. Финал дисциплины пройдет 16 августа в 22:05 по киевскому времени. Украинские спортсменки в борьбе за медали представлены не будут.

Несмотря на неудачу в Бирмингеме, сезон-2026 стал одним из лучших в карьере Будзинской. Летом она установила личный рекорд, прыгнув на 6,82 метра на соревнованиях на Кипре, а также завоевала "серебро" этапа Континентального тура в Словакии.

20 июня Будзинская завоевала золотую медаль на престижном международном турнире в немецком Эссене, который входит в Серебряный уровень Мирового континентального тура. Там украинка установила новый рекорд соревнований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!