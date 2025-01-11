Украинская олимпийская чемпиона по биатлону отказалась стартовать в гонке Кубка мира

Олимпийская чемпионка по биатлону эстафете (Сочи-2014) Юлия Джима не приняла участие в женской гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира, который проходит в Обергофе. В стартовом протоколе рядом с ее фамилией стояла пометка DNS (Не стартует) Причины ее отказа выступать на момент публикации новости неизвестны.

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34-летняя киевлянка должна была уйти на трассу 14-й, с отставанием больше минуты от лидера. Как сообщил комментатор Андрей Сухецкий в эфире "Суспильного", по словам президента Федерации биатлона Украины Ивана Крулько, биатлонистка заболела.

На трассе в Германии Украину представят только две спортсменки: Христина Дмитренко, которая стартовала с 40-го места, и Дарина Чалик, расположившаяся на 56-й позиции. Ожидается, что девушки постараются улучшить свои результаты по сравнению с прошедшим спринтом.

После трех этапов Кубка мира сборная Украины занимает пятое место в мужском зачете Кубка наций и девятое — в женском. Лучший результат среди украинцев в общем зачете Кубка мира занимает как раз Юлия Джима, которая находится на 18-й позиции.

Отметим, что подобная ситуация случилась год назад. 9 января 2024 года Юлия отказалась выступать на чемпионате Европы из-за расхождения со своим планом подготовки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд вместе со своим земляком Мартином Улдалем (победитель юношеского чемпионата мира) поддержали украинского биатлониста Дмитрия Пидручного. Норвежцы во время цветочной церемонии после спринта взяли флаг Украины.

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