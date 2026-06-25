Украинская легкоатлетка разгромно победила на международном турнире серебряной серии мирового континентального тура Grand Slam Jerusalem. Видео
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Украинская прыгунья в длину Ирина Будзинская стала победительницей турнира Grand Slam Jerusalem в Израиле, который входит в серебряную серию мирового Континентального тура. Для 25-летней спортсменки этот результат стал вторым лучшим в карьере и всего на два сантиметра уступил личному рекорду.
Будзинская захватила лидерство уже после первой попытки, показав результат 6,49 м. По ходу соревнований украинка продолжила улучшать свои показатели, прыгнув на 6,67 м и 6,58 м.
Победным для Ирины стал пятый выход в сектор. Она улетела на 6,80 м и уверенно опередила ближайших соперниц.
Второе место заняла представительница Израиля Роми Тамир с результатом 6,37 м, а третьей стала ее соотечественница Мили Тункель, показавшая 6,16 м.
Еще одна украинка Анастасия Корчанина завершила соревнования на восьмой позиции с результатом 5,69 м.
Для Будзинской прыжок на 6,80 м стал вторым лучшим в карьере. Личный рекорд спортсменка установила в конце мая на турнире в кипрском Лимассоле, где показала результат 6,82 м и выполнила норматив на чемпионат Европы. В нынешнем сезоне украинка также выиграла соревнования в немецком Эссене и австрийском Санкт-Пельтене.
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