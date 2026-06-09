Украинская гимнастка, потерявшая ногу после ракетного обстрела, выиграла международный турнир в Румынии. Видео

Украинская гимнастка Александра Паскаль завоевала "золото" на международном турнире по художественной гимнастике Carla's Rhythmic Cup в Румынии. 9-летняя спортсменка вернулась к соревнованиям после тяжелого ранения, полученного в результате российского ракетного удара в 2022 году.

Видео дня

Престижный турнир Carla's Rhythmic Cup проходил в городе Брашов с 5 по 7 июня. Представительница Черноморска Одесской области заняла первое место, а судьи высоко оценили ее выступление, отметив мастерство, артистизм и качество исполнения программы.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая 2022 года российские оккупационные войска запустили ракету по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Вследствие этого пострадали 4 человека, но наиболее серьезные травмы получила Саша. Как рассказал позже ее дедушка удар случился в 9 часов утра, когда в доме находилась вся семья.

В результате террористической атаки 5-летняя девочка получила открытый перелом руки, травму головы, перелом 4 ребер, множественные осколочные ранения. Плита перекрытия упала ей на ногу, раздробив все кости. Пострадала и мать Александры, Мария Паскаль.

Врачи держали юную спортсменку 15 дней в медикаментозной коме, но спасти конечность не смогли.

После многих месяцев лечения в Украине Александра в прошлом году побывала на реабилитации в Австрии.

Ей сделали операцию на руке, вставив специальные спицы, которые находятся там до сих пор. Также в Австрии она получила протез, на котором 4 месяца училась ходить.

По приезду в Украину Саша сразу пошла на занятия по художественной гимнастике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!