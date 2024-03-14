Украинская чемпионка мира отказалась стартовать в гонке Кубка мира по биатлону
Чемпионка мира среди юниоров в индивидуальной гонке (2015) Анна Кривонос не стартовала в спринте на 8-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кэнморе. Двукратная призерка чемпионата мира по биатлону среди юниоров в 2016 году и вице-чемпионка мира среди юниоров в 2018 году отказалась участвовать в гонке из-за плохого самочувствия.
По неофициальной информации Анна не восстановилась от болезни. В стартовом протоколе напротив 26-летней уроженки Сумщины стоял значок DNS (do not start).
Напомним, что Кривонос в прошлом году не смогла выступить на 3-м этапе Кубка мира по биатлону-2023/2024 из-за болезни.
Как сообщал OBOZ.UA, Кривонос в 2015 году стала героиней шокирующего сюжета. Оказалось, что Аня вместе с мамой жила в доме, который жилым назвать сложно.
Отлметим, что Кривонос кроме победы в "индивидуалке", завоевала "бронзу" на юношеском чемпионате мира по биатлону. 18-летняя спортсменка финишировала третьей в спринтерской гонке.
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