Украинка с рекордом выиграла знаменитый международный турнир Ironman в Польше. Видео

Украинская триатлонистка Наталия Мацупко стала победительницей женского общего зачета на турнире Enea IRONMAN 70.3 Warsaw, который состоялся в столице Польши. Спортсменка показала лучший результат в своей карьере на дистанции "половинки" Ironman и первой пересекла финишную черту среди женщин.

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Соревнования прошли 7 июня в Варшаве. Участницы преодолели 1,9 км плавания в Зегжинском водохранилище, 90 км велогонки по скоростной трассе и полумарафон длиной 21,1 км по историческому центру города.

Мацупко завершила дистанцию за 4 часа 16 минут 54 секунды, установив новый личный рекорд на дистанции IRONMAN 70.3.

Украинка представляет клуб "Инваспорт". Плаванием она занимается с семилетнего возраста, а в 14 лет выполнила норматив мастера спорта.

В триатлон спортсменка перешла в 2017 году и впоследствии стала мастером спорта Украины по этому виду спорта.

В числе ее достижений две победы на престижном марафоне IRONMAN Florida, а также "бронза" чемпионата мира IRONMAN 2025 года на Гавайях в возрастной категории 40-44 года.

Кроме того, Мацупко работает гидом для украинской паратриатлонистки Виты Олексюк.

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