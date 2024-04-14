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Украинка, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ, пробежала Бостонский марафон на протезах. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,4 т.
Украинка, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ, пробежала Бостонский марафон на протезах. Видео

12-летняя украинка Яна Степаненко, у которой ампутированы обе ноги, на протезах приняла участие в Бостонском марафоне. Девочка изначально планировала пробежать лишь 2 километра, но в итоге смогла преодолеть 5.

Врач из Ивано-Франковска Ирина Кишакевич у себя в Facebook опубликовала видео с Яной.

"Я пока не знаю, что делать со своими эмоциями, которые сегодня пережила и испытала. Но я точно знаю, что эта стальная девочка Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время российского ракетного удара и бежавшая все 5 км дистанции с улыбкой и любовью – это отражение нашей сильной Украины и нашей несокрушимой нации", – написала Кишакевич, попросив всех неравнодушных поддержать ее сбор для военных медиков.

Целью пробега был сбор на спортивный протез для Александра Рясного, который служит в ВСУ с 2011-го. Уроженец Запорожья, был в АТО, а затем в ООС. После начала полномасштабного вторжения воевал на Запорожском направление, когда в сентябре прошлого рядом с ним разорвался снаряд, из-за чего Александр потерял правую ногу.

Украинка, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ, пробежала Бостонский марафон на протезах. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля 2022 года российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Украинка, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ, пробежала Бостонский марафон на протезах. Видео

Это преступление РФ унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых – 7 детей. Кроме того, 114 человек получили ранения разной степени тяжести.

Украинка, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ, пробежала Бостонский марафон на протезах. Видео

Среди пострадавших оказались 43-летняя Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна. Во время реабилитации в США украинки получили протезы.

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