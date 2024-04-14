Украинка, потерявшая обе ноги после ракетного удара РФ, пробежала Бостонский марафон на протезах. Видео

12-летняя украинка Яна Степаненко, у которой ампутированы обе ноги, на протезах приняла участие в Бостонском марафоне. Девочка изначально планировала пробежать лишь 2 километра, но в итоге смогла преодолеть 5.

Врач из Ивано-Франковска Ирина Кишакевич у себя в Facebook опубликовала видео с Яной.

"Я пока не знаю, что делать со своими эмоциями, которые сегодня пережила и испытала. Но я точно знаю, что эта стальная девочка Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время российского ракетного удара и бежавшая все 5 км дистанции с улыбкой и любовью – это отражение нашей сильной Украины и нашей несокрушимой нации", – написала Кишакевич, попросив всех неравнодушных поддержать ее сбор для военных медиков.

Целью пробега был сбор на спортивный протез для Александра Рясного, который служит в ВСУ с 2011-го. Уроженец Запорожья, был в АТО, а затем в ООС. После начала полномасштабного вторжения воевал на Запорожском направление, когда в сентябре прошлого рядом с ним разорвался снаряд, из-за чего Александр потерял правую ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля 2022 года российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Это преступление РФ унесло жизни 59 мирных украинцев, среди которых – 7 детей. Кроме того, 114 человек получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших оказались 43-летняя Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна. Во время реабилитации в США украинки получили протезы.

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