Супруг второй ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (№52 ATP) одержал победу на престижном турнире категории ATP 250 в Окленде, Новой Зеландии. В финале французский теннисист уверенно обыграл бельгийца Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4, завоевав свой 13-й титул в карьере.

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38-летний Монфис стал самым возрастным чемпионом ATP-тура с 1990 года, уступив по этому показателю лишь легендарному австралийцу Кену Розуоллу, который в 1977 году выиграл турнир в возрасте 43 лет.

Свой успех Гаэль посвятил дочери Скай, написав на камере ее имя.

Элина Свитолина, супруга Гаэля, с юмором отметила его успех, опубликовав фото мужа с подписью "Заряженный борщом". Вероятно, украинское блюдо стало частью подготовки теннисиста к победе.

На следующей неделе оба спортсмена начнут выступления на Открытом чемпионате Австралии. Элина сыграет против румынки Сораны Кырсти в понедельник, а Гаэль во вторник встретится с соотечественником Джованни Мпетши Перрикаром.

Монфис, комментируя свой триумф, отметив поддержку семьи, команды и друзей, которые мотивируют его продолжать карьеру. Он выразил благодарность за поддержку на протяжении недели и высоко оценил выступление своего соперника Зизы Бергса, уверив его в будущих успехах.

Монфис признался, что победа далась нелегко из-за физических трудностей, но подчеркнул, что ему удавалось демонстрировать стабильную игру. Он отметил, что семья, включая маленькую дочь, вдохновляет его продолжать играть, несмотря на трудности. Монфис добавил, что, хотя возраст иногда напоминает о себе, он сохраняет страсть к теннису и хочет выигрывать больше титулов.

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