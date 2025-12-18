Украинец стал на ворота 'Реала' и вывел мадридскую команду в 1/8 финала Кубка Испании. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин стал одним из главных героев матча 1/16 финала Кубка Испании против "Талаверы" из третьего дивизиона. 26-летний футболист сборной Украины не только впервые вывел мадридскую команду на поле с капитанской повязкой, но и совершил важнейший сейв на последних секундах.

Видео дня

Поединок на стадионе El Prado завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Уже в первом тайме мадридцы обеспечили себе комфортное преимущество: Килиан Мбаппе реализовал пенальти на 41-й минуте, а перед перерывом защитник хозяев Фаррандо срезал мяч в собственные ворота.

Во второй половине встречи "Талавера" попыталась вернуться в игру и на 80-й минуте сократила отставание, однако вскоре Мбаппе оформил дубль, забив третий мяч "Реала".

Хозяева сумели отличиться еще раз уже в компенсированное время, но изменить исход матча не смогли.

Лунин провел на поле все 90 минут, а на последних секундах спас победу для "Реала".

Для украинского вратаря это был лишь второй поединок за "Реал" в нынешнем сезоне и одновременно исторический: он впервые вышел на игру мадридского клуба в статусе капитана. В 1/8 финала Кубка Испании прошла именно команда из Мадрида.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!