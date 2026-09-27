Украинец стал лучшим игроком чемпионата Европы по волейболу по эйсам
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Украинский волейболист Олег Плотницкий занял первое место на чемпионате Европы-2026 по эйсам среди всех участников турнира. Капитан сборной Украины выполнил 20 подач навылет в 20 сетах, тогда как его ближайший конкурент из Финляндии Лука Марттила набрал столько же эйсов за 38 партий.
Таким образом, Плотницкий второй раз подряд стал лучшим подающим чемпионата Европы. На Евро-2023 украинец также возглавил рейтинг по количеству эйсов, отправив 15 подач навылет.
На нынешнем турнире Плотницкий и Марттила завершили соревнования с одинаковым количеством результативных подач. При этом украинский волейболист превзошел финна по средней эффективности: у Плотницкого показатель составил ровно один эйс за сет, у Марттилы - 0,53.
В пятерку лучших подающих Евро-2026 также вошли болгарин Симеон Николов с 18 эйсами в 24 сетах, словенец Ник Муянович с 18 результативными подачами в 32 партиях и еще один представитель Болгарии Александр Николов, записавший на свой счет 15 эйсов.
Еще один игрок сборной Украины Дмитрий Янчук вошел в топ-20 рейтинга. На его счету семь подач навылет в 17 сыгранных сетах.
Плотницкий также набрал 94 очка за весь чемпионат Европы и занял 17-е место в общем рейтинге самых результативных игроков турнира.
Сборная Украины в сумме выполнила 43 эйса. По средней результативности подач за сет украинская команда разделила первое место с Болгарией: у обеих сборных показатель составил 2,2 эйса за партию.
При этом индивидуальный результат Плотницкого не помог Украине продолжить борьбу за медали. Команда Рауля Лосано начала групповой этап с побед над Израилем со счетом 3:1, Северной Македонией - 3:0, Болгарией - 3:1 и Португалией - 3:0. В заключительном матче группы украинцы уступили Польше со счетом 0:3 и вышли в плей-офф со второго места.
В 1/8 финала сборная Украины встретилась с Румынией и проиграла со счетом 0:3, завершив выступление на чемпионате Европы. Победителем турнира стала Польша, которая в финале обыграла Францию и в третий раз в истории выиграла чемпионат Европы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!