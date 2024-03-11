Травма лидера сборной Украины: стал известен диагноз врачей перед матчем с Боснией

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков избежал серьезной травмы в поединке против "Осасуны" в матче чемпионата Испании, который состоялся в минувшую субботу. Наш соотечественник отметился голевой передачи, но был заменен на 63-й минуте из-за травмы колена.

Накануне Цыганков прошел углубленное медицинское обследование, которое не выявило у игрока серьезных повреждений. Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, проинформировал журналист Ràdio Girona Esports Нил Солья. По его данным, под вопросом находится лишь участие украинца в поединке против "Хетафе", который состоится 16 марта.

Это значит, что Цыганков сможет помочь сборной Украины в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 с Боснией и Герцеговиной. Игра пройдет 21 марта в Зенице. Тренер "сине-желтых" Сергей Ребров включил игрока "Жироны" в список футболистов, которые будут готовиться к поединку.

Чтобы попасть на континентальное первенство нашей команде нужно обыграть боснийцев, а затем сильнейшего из пары Израиль – Исландия.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с сенсацией отбора Евро-2024, у которой ни разу не выигрывала в гостях.

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