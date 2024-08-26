Паралимпиада-2024: медальный зачет
В столице Франции Париже в среду, 28 августа, стартуют XVII Паралимпийские летние игры 2024 года. Соревнования продлятся до 8 сентября. Атлеты из 170 стран разыграют 549 медалей в 22 видах спорта.
Украина на турнире будет представлена 140 спортсменами во всех дисциплинах. Наибольшее количество наших соотечественников выступят в плавании (37 человек) и легкой атлетике (28).
Отметим, что Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к Играм 90 россиян в так называемом нейтральном статусе. Им запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия, упоминать название страны-агрессорки и использовать национальные цвета.
На минувшей Паралимпиаде-2024 в Токио украинская сборная вошла в топ-5 медального зачета по количеству наград – наши соотечественники завоевали 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых). По их достоинству украинцы заняли шестое место.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПАРАЛИМПИАДЫ-2024
Медалей пока нет...
Как сообщал OBOZ.UA, легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запрет цветов РФ и названия страны на Паралимпийских играх-2024.
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