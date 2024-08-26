Паралимпиада-2024: медальный зачет

В столице Франции Париже в среду, 28 августа, стартуют XVII Паралимпийские летние игры 2024 года. Соревнования продлятся до 8 сентября. Атлеты из 170 стран разыграют 549 медалей в 22 видах спорта.

Видео дня

Украина на турнире будет представлена 140 спортсменами во всех дисциплинах. Наибольшее количество наших соотечественников выступят в плавании (37 человек) и легкой атлетике (28).

Отметим, что Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к Играм 90 россиян в так называемом нейтральном статусе. Им запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия, упоминать название страны-агрессорки и использовать национальные цвета.

На минувшей Паралимпиаде-2024 в Токио украинская сборная вошла в топ-5 медального зачета по количеству наград – наши соотечественники завоевали 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых). По их достоинству украинцы заняли шестое место.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПАРАЛИМПИАДЫ-2024

Медалей пока нет...

Как сообщал OBOZ.UA, легкоатлетка сборной России Анна Кулинич‑Сорокина пожаловалась на запрет цветов РФ и названия страны на Паралимпийских играх-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!