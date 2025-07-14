Украина проиграла Италии в третьем матче Евробаскета-2025 U-20

Мужская сборная Украины U-20 потерпела третье поражение на групповом этапе чемпионата Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в греческом Ираклионе. Подопечные тренера Валерия Плеханова проиграли команде Италии 60:80 и вышли в 1/8 финала с последнего места в квартете.

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Определяющей в поединке стала первая четвертьфинала, в которой наши соотечественники набрали только пять очков, пропустив в ответ 27. "Скуадра адзурра", совершив такой рывок почувствовала уверенность, но в то же время явно расслабилась.

Вторая 10-минуткой прошла в равной борьбе, что и было отражено на табло, которое зафиксировало ничью 18:18 (45:23 по итогам первой половины).

А вот после большого перерыва болельщики увидели совершенно другую сборную Украины. "Сине-желтые" заиграли намного агрессивнее и быстрее и сумели отыграть девять очков отставания, но итальянцы сумели собраться и ликвидировать рывок нашей команды.

На заключительный отрезок игры украинцы вышли с разницей -20 в счете. Команда Плеханова начала с рывка 7:0, но снова позволили аппенинцам вернуть себе сверхкомфортное преимущество и четверть завершилась вничью, а сама игра – 80:60.

Украинцы проиграли все три матча группового этапа. Теперь подопечные Плеханова сыграют в 1/8 финала с победителем группы D Сербией. Игра пройдет в среду, 16 июля.

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