Украина показала лучший результат в истории чемпионата мира по баскетболу 3х3 U-18

В Дебрецене завершился чемпионат мира по баскетболу 3х3 в возрастной группе U-18. Обе сборные Украины завершили мундиаль в топ-5.

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Женская сборная со Светланой Полянцевой, Елизаветой Радловской, Елиной Синяковой и Таисией Выповской под руководством Ольги Алексейчик стала пятой, проиграв в четвертьфинале Китаю и став лучшей по дополнительным показателям среди проигравших в четвертьфинале сборных.

Это лучший результат в истории украинских сборных U-18 на чемпионатах мира 3х3. До этого лучшим было шестое место в 2013 году.

Самыми результативными в составе сборной Украины стали Синякова и Выповская – по 26 очков. При этом Выповская реализовала 19 одноочковых и 3 дальних броска, а у Синяковой 25 очков из краски.

Радловская набрала 12 очков, а Полянцева – 13 очков. Обе реализовали по 4 дальних броска. Интересно, что все четыре украинки реализовали только по 1 штрафному в четырех сыгранных матчах.

Мужская сборная с Богданом Буром, Максимом Грищуком, Богданом Маличем и Егором Сушкиным под руководством Ярослава Ковалева, вышли со второго места в группе, обыграли в четвертьфинале Латвию, после чего уступили Испанию и Францию.

Четвертое место – повторение лучшего результата мужских сборных Украины U-18 на чемпионатах мира 3х3. Такого же результата добились ребята в 2022 году.

Самым результативным игроком команды стал Сушкин, записавший в актив 45 очков. Сушкин реализовал 13 одноочковых бросков, 4 дальних, а также реализовал 24 штрафных.

Малич стал вторым по результативности в команде. У него в активе 36 очков, из которых 13 одноочковых, 11 двухочковых и 1 реализованный штрафной.

Бур набрал за 6 матчей 19 очков (13 одноочковых, по 2 двухочковых и штрафных), а Грищук набрал 13 очков (7 одноочковых, по 2 двухочковых и штрафных).

Чемпионами мира и у парней, и у девушек стали сборные США. При этом мужская сборная потеряла своего игрока Амира Дженкинса-младшего из-за травмы еще в первой игре и соперничала только с тремя игроками, но это не помешало им одержать семь побед в семи играх и выиграть "золото".

В финальном матче США обыграли Испанию 21:13. В матче за бронзу Франция одолела Украину 21:12.

У девушек в финальном матче США обыграли Японию 21:19, а бронзовые награды завоевала сборная Китая, обыгравшая Германию 21:17.

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