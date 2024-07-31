Украина на Олимпиаде-2024: расписание и результаты 31 июля

В среду, 31 июля, в пятый день Олимпиады-2024 будут разыграны 17 комплектов медалей, не считая двух финалов по серфингу, которые пройдут на Таити и завершатся ранним утром 31 июля по парижскому времени. Украина будет представлена в восьми видах спорта.

Видео дня

Особое внимание украинских болельщиков будет приковано к спортивной гимнастике, где Илья Ковтун и Олег Верняев попробуют взять медали в многоборье.

МЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ 31 ИЮЛЯ

12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка. 10 метров. Ксения Байло, София Лискун

13:15. Академическая гребля. Женщины. Парные четверки. Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова.

16:30. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночки. Виктория Ус.

18:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. Илья Ковтун, Олег Верняев

НЕМЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ

10:00. Стрельба. Мужчины. Винтовка, 50 метров. Сергей Кулиш.

12:20. Плавание. Мужчины. 200 метров на спине. Александр Желтяков.

12:25. Академическая гребля. Мужчины. Парные двойки, легкий вес. Игорь Хмара, Сергей Ковалев.

13:00. Теннис. Парный разряд. Второй круг.

Надежда Киченок / Людмила Киченок – Даниэль Коллинз/Дезире Кравчик (США)

20:00. Теннис. Одиночный разряд. Четвертьфинал.

Марта Костюк – Донна Векич (Хорватия)

21:30. Бокс. Мужчины. 57 кг. 1/8 финала. Айдер Абдураимов – Хавьер Ибаньес (Болгария)

Напомним, Украину в Париже представляют 140 спортсменов в 26 видах спорта. Это наименьшее количество атлетов за всю историю выступлений Украины на летних Олимпийских играх.

В Украине Олимпиада официально транслируется на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!