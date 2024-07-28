Украина на Олимпиаде-2024. Календарь и расписание выступлений украинцев 29 июля

В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх в Париже будет разыграно 18 комплектов наград. В плавании состоятся пять финалов. Спортсмены со всего мира будут соревноваться в конных состязаниях, прыжках в воду, скейтбординге, стрельбе, маунтинбайке, плавании и спортивной гимнастике.

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Расписание медальных соревнования украинцев на Олимпиаде-2024 29 июля

12:00. Прыжки в воду (синхронная вышка 10 метров, мужчины; Кирилл Болюх, Алексей Середа)

15:10. Маунтинбайк (кросс-кантри, мужчины; Александр Гудыма)

18:30. Спортивная гимнастика (команды, мужчины; Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев)

Расписание немедальных соревнования украинцев на Олимпиаде-2024 29 июля

10:00. Фехтование (сабля, женщины, первый круг; Елена Кровацкая – Сауссен Будиаф (Алжир)

10:15. Стрельба (пневматический пистолет, 10 м, микст, квалификация)

11:00. Дзюдо (женщины до 57 кг, первый круг; Дарья Белодид – Нера Тибва (Кирибати)

11:00. Настольный теннис (мужчины, первый раунд; Ярослав Жмуденко – Чжэньдун Фань (Китай)

11:25. Фехтование (индивидуальная сабля, женщины, второй круг; Ольга Харлан – Сихоми Фукусима (Япония), Алина Комащук – Хайон Джон (Южная Корея)

12:28. Плавание (800 м вольным стилем, мужчины, квалификация; Михаил Романчук)17:00. Дзюдо (женщины до 57 кг ; потенциально Дарья Билодид)

Не раньше 13:00. Теннис. 1/16 финала. Камила Осорио (Колумбия) – Даяна Ястремская

Не раньше 13:00. Теннис. 1/16 финала. Клара Бурель (Франция) – Марта Костюк

17:50. Бокс (мужчины, супертяжелый вес, первый раунд; Дмитрий Ловчинский – Термоана Теремоана (Австралия)

В Украине Олимпиада официально транслируется на платформе "Суспильне.Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

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