Украина – Израиль: анонс и прогноз на матч отбора Евробаскета-2025

Мужская сборная Украины по баскетболу в субботу, 23 ноября, возобновляет свои выступления в отборочном турнире к чемпионату Европы-2025. Подопечные тренера Виталия Степановского в ближайшие дни проведут сразу два поединка против команды Израиля.

Видео дня

Обе встречи состоятся в столице Латвии Риге, так как обе команды не могут выступать у себя дома. Смотрите видеотрансляцию матча Украина – Израиль. Начало первой дуэли – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИЗРАИЛЬ

Украинские любители баскетбола смогут наблюдать прямой эфир с паркета "Arena Riga" благодаря каналу XSPORT. Он организовывает трансляцию не только в телевещании, но и на своей странице на видеохостинге YouTube.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИЗРАИЛЬ

Фаворитами поединка считает израильская команда. Ставки на ее победу в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,52. Ничья оценивается котировкой 13,00. А показатели на успех Украины достигают уровня 2,60.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Илья Сидоров, Александр Ковляр, Виталий Зотов, Богдан Близнюк, Иссуф Санон, Вячеслав Бобров, Александр Липовой, Павел Крутоус, Сергей Павлов, Владимир Конев, Даниил Сипало, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Ростислав Новицкий, Артем Пустовой, Максим Кличко.

Израиль: Ям Мадар, Роман Соркин, Тамир Блатт, Рафаэль Менко, Хадин Кэррингтон, Йовель Зоосман, Габриэль Чачашвили, Или Корнелиус, Ноам Доврат, Томер Гинат, Бар Тимор, Ноам Яаков, Оз Блайзер, Идан Залмансон, Бен Сараф, Итай Сегев, Яир Кравиц, Адам Ариэль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Виталий Степановский, главный тренер сборной Украины:

– Безусловно, нас ожидают очень ответственные матчи. Мы должны максимально использовать нашу, можно сказать, домашнюю площадку, ведь Рига за время большой войны в Украине стала нашим вторым домом. Мы должны показать максимум в этом окне и не думать о заключительных матчах, которые будут в феврале.

Ариэль Бейт Халами, главный тренер сборной Израиля:

– Мы очень хорошо знаем украинцев. У них есть два защитника, которые очень важны для них, но в целом там есть и другие игроки, к которым нам нужно физически адаптироваться, поскольку мы хотим выиграть эти две игры.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы проиграли две стартовые встречи и замыкают квартет. Израильские баскетболисты опережают сине-желтых на одно очко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-1999.

Украина – Израиль – 62:65 (33:33, 29:32)

Израиль – Украина – 77:70 (44:25, 33:45)

Евробаскет-2001

Украина – Израиль – 65:88 (20:21, 13:22, 17:23, 15:22)

Евробаскет-2013

Украина – Израиль – 74:67 (19:13, 16:13, 18:20, 21:21)

Евробаскет-2017

Израиль – Украина – 64:88 (16:19, 12:27, 11:25, 25:17)

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