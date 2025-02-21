Украина проиграла Словении в отборе на Евробаскет-2025: команда Багатскиса сражалась в последнем домашнем матче

21 февраля на арене в Риге мужская сборная Украины провела одну из ключевых игр в отборе на Евробаскет-2025 против сильнейшей команды континента 2017 года Словении. Команда Багатскиса не смогла переиграть соперника, уступив со счетом 71:84, и точно не выступит на чемпионате Европы.

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После неожиданных поражений в предыдущих четырех встречах квалификации Украина оказалась в критическом турнирном положении, поэтому должна была выиграть последние два поединка и надеяться на осечку Португалии. И сделать это уже под руководством бывшего коуча "сине-желтых", латвийского специалиста Айнарса Багатскиса, сменившего во главе сборной Виталия Степановского.

К сожалению, не смог сыграть в этом сверхважном поединке центровой Андрей Войналович. И у Багатскиса не было возможности заявить другого игрока, ведь за сутки до матча, когда подаются заявки, с баскетболистом все было хорошо, но ночью поднялась температура, поставившая крест на перспективах Андрея выйти на площадку в Риге.

Без еще одного большого игрока двойную нагрузку получил Артем Пустовой. К тому же, только две тренировки накануне поединка провел с командой Иван Ткаченко. И вообще очень тяжело было нашим баскетболистам в защите против словенцев, хотя именно подопечные Багатскиса считались фаворитами в борьбе с омоложенным коллективом Александра Секулича.

В атаке украинцам приходилось буквально продираться сквозь словенских баскетболистов. И хотя после первой 10-минутки номинальные хозяева имели небольшое преимущество на щитах – 6:5, в точности они уступали оппонентам – 60% точности в бросках со средней дистанции против 80%.

Из-за агрессивной защиты соперника украинцы в первой половине часто пытались делать ставку на броски с периметра или иногда немного авантюрно шел в индивидуальные проходы Санон. К сожалению, такая тактика не всегда приносила результат. А словенцам все чаще удавались быстрые прорывы и к середине второй четверти гости оторвались у нас на 13 очков – 38:25.

"Довольно думать! Ну, будьте мужчинами, давайте показывать, что у нас здесь что-то есть", – пытался достучаться до своей команды как всегда эмоциональный Багатскис, имея в виду, что украинцы слишком долго разыгрывают мяч и затем спеша бросают на последних секундах.

Уйти в большой отрыв перед большим перерывом словенцам не позволили попадания Пустового и дальний бросок фактически с сиреной Зотова – 36:45.

И хотя разница в 9 баллов не выглядела приговором, с достаточно низкой результативностью нужно было что-то делать во второй половине, чтобы сохранять шансы по борьбе за место на Евробаскете-2025. Ведь до перерыва наши баскетболисты забросили 13 из 28 двухочковых бросков и 9 из 18 – дальних.

Самым результативным игроком до перерыва у "сине-желтых" был Пустовой, набравший 11 баллов, по 5 на свой счет записали Санон и Конев, у которого возникли проблемы с выездом из Украины, поэтому он присоединился к сборной чуть позже, чем планировал.

Перед началом второй половины Айнарс Багатскис буквально кричал, что нужно действовать агрессивно. И начало ложилось многообещающее – после бросков издалека Зотова и Санона отставание сократилось до двух баллов – 42:45. Однако это чрезмерное желание приводило к ненужным потерям украинских баскетболистов, чем воспользовалась Словения и восстановила разницу в 10 очков.

На последнюю четверть Украина выходила с отставанием в 11 баллов и за оставшееся время наша команда должна была собрать все свои силы и сотворите маленькое чудо, чтобы не прервать своего уже длинного серии участия в чемпионатах Европы. Ведь с 2011 года мы ни разу не пропускали мужской Евробаскет.

Долгое время между разница между командами держалась на отметке в 8–10 баллов – на удачную атаку украинцев словенцев быстро отвечали своим метким броском. К тому же у "сине-желтых" разладились штрафные броски. Зотов под давлением ответственности вообще промахнулся дважды.

Одним из тех, кто смог вовремя включиться и толкать команду вперед вместе с отбегавшим почти 20 минут чистого времени Пустовым оказался Близнюк. Он даже заработал для команды технический фол. Но только его усилий не хватало, чтобы переломить ход встречи.

Да, желание победить было видно в глазах украинцев невооруженным глазом, но волнение, спешка и потери сводили все насмарку. В итоге "сине-желтые" уступили со счетом 71:84. Самыми результативными у нас стали Пустовой и Близнец, набравшие по 16 очков, а Артем еще и собрал 7 каблуков, у Санона – 11 баллов.

К сожалению, за столь малый промежуток времени Айнарс Багатскис не смог исправить ошибки, допущенные Украиной в этом отборочном цикле. Наша сборная досрочно прекращает борьбу за выход на чемпионат Европы-2025, а матч с Португалией превращается фактически в товарищеский. И впервые с 2011 года мужская сборная не выступит на Евробаскете.

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