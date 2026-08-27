Украина – Греция: все подробности матча отбора ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в пятницу, 28 августа, начнет выступления в решающем этапе отборочного турнира к чемпионату мира-2027. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса откроют для себя этот раунд квалификации номинально домашним поединком против Греции.

Видео дня

Встречу принимает Xiaomi Arena в столице Латвии Риге. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Греция. Время начала – 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ГРЕЦИЯ

Прямой эфир из Риге организовывает "Суспильне Спорт". Его вещание доступно на видеосервисе MEGOGO. Также трансляцию матча можно будет увидеть на платформе "Киевстар ТВ".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ГРЕЦИЯ

Фаворитами противостояния считаются номинальные гости. Ставки на победу греческой национальной команды принимаются с коэффициентом 1,48. А успех украинцев оценивается котировкой 2,40.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ГРЕЦИЯ

Украина: Александр Ковляр, Денис Лукашов, Егор Сушкин, Илья Тыртышнык, Максим Шульга, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Александр Кобзистый, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Ростислав Новицкий, Максим Кличко, Дмитрий Скапинцев.

Греция: Костас Папаниколау, Ник Калатес, Джанулис Ларенцакис, Танасис Адетокумбо, Динос Митоглу, Панайотис Калайцакис, Костас Адетокумбо, Василис Толиопулос, Тайлер Дорси, Насос Базинас, Гомер Неципоглу, Антонис Карагианнидис.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Исходя из того, что у нас есть, мы будем разрабатывать тактику на предстоящие матчи. Есть некоторые новые идеи относительно тактики, особенно на матч против Греции. Будем расставлять новые акценты, но отталкиваться от того, в какой баскетбол мы играли раньше.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

На втором этапе квалификации шесть сборных из двух групп предыдущего раунда объединены в один секстет с учетом набранных очков. Три лучшие команды выйдут на ЧМ.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2003

Греция – Украина – 79:73 (9:22, 10:17, 35:16, 25:18)

Евробаскет-2022

Греция – Украина – 99:79 (23:20, 16:29, 32:11, 28:22)

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